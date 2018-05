#časzakulturo, soočenje kulturnikov in političnih strank v Kinu Šiška

Pogovor vodi Ksenija Horvat

31. maj 2018 ob 14:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kulturnice in kulturniki so se pred volitvami združili v skupno kampanjo #časzakulturo, ki so jo danes zaključili z zborovanjem na velikem odru Kina Šiška - tam so predstavili svoje poglede predstavnikom političnih strank.

Program je povezovala Ksenija Horvat.

Kultura kot tema predvolilnih soočenj

Po besedah predsednika Kolegija direktorjev slovenskih gledališč Uroša Korenčana so kulturnice in kulturniki, povezani v #časzakulturo, prepričani, da kultura v družbenem in političnem prostoru ne igra ustrezne vloge, poleg tega ugotavljajo, da se ne znajde med temami predvolilnih kampanj, zato so začeli omenjeno kampanjo.

Simbolno in proračunsko mesto za kulturo

V kampanjo so vključeni posamezniki z različnih področij kulture: od javnih zavodov in stanovskih društvih pa do ljubiteljske kulture, nevladnih organizacij, samozaposlenih in sindikatov.

Združili so se, da bi skupaj opozarjali na zahteve po primernem simbolnem in proračunskem mestu za kulturo in umetnost.

"Poka na vseh področjih"

"Od leta 2009, ko je imela Slovenija najvišji proračun za kulturo, je drastično upadanje sredstev, hitre menjave ministrov in ministric ter vse manj strokovnega dialoga med ustvarjalci in odločevalci položaj kulture in umetnosti pripeljalo na rob propada. Poka na vseh področjih – od javnih zavodov do nevladnega sektorja, samozaposlenih in ljubiteljske kulture. Trpijo umetniški programi, mediji in kulturna dediščina," so zapisali v #časzakulturo.

Po njihovem mnenju se morata pomanjkanje sredstev in umanjkanje konsistentne in razvojne kulturne politike ustaviti. Politične stranke in prihodnjo vlado zato pozivajo k izpolnitvi zahtev, ki so jih strnili v štiri točke.

1. PRIMERNO MESTO ZA KULTURO V DRUŽBI "Postopna degradacija kulture in umetnosti v družbi je nesprejemljiva. Ministrstvo za kulturo je pomemben resor in si kot tak zasluži primerno simbolno mesto in ministra, ki bo imel znotraj vlade moč za konkretne spremembe." 2. POVEČANJE PRORAČUNA ZA KULTURO "Proračun se mora z rebalansom že leta 2019 vrniti na raven iz leta 2009 (približno 210 milijonov) oziroma mora znašati 2 % BDP-ja. Od te točke dalje se mora zviševati za 5 % na letni ravni. Nujna so tako vlaganja v investicije kot programe v vseh sektorjih." 3. STROKOVNI MINISTER/MINISTRICA "Polje kulture je kompleksno, zato potrebuje nekoga, ki ga dobro pozna in razume ter je pripravljen na dialog in iskanje kompromisov. Od novega ministra ali ministrice zato pričakujemo dialoškost, strokovnost, delovanje ZA kulturo in ne PROTI njej, ter kjer je to potrebno, ustrezno reorganizacijo ministrstva, da bo uspešno delovalo za blagor celotne kulture in umetnosti." 4. NOV KULTURNI MODEL "V prvih dveh letih pričakujemo nov Nacionalni program za kulturo in novo zakonodajo, ki bo uredila vsa pereča področja na področju kulture. Pričakujemo, da bo napisana v soglasju in dialogu s strokovno javnostjo. Le tako bo po letih konfliktov in parcialnih rešitev, ki to niso bile, obstajal možnost za uspeh."

Nedvoumne zaveze

Od političnih strank, ki si prizadevajo priti v parlament, pričakujejo "odgovore in nedvoumne zaveze glede zgornjih zahtev".

Današnje zborovanje sta organizirala Asociacija in Kino Šiška.

N. Š.