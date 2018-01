Cate Blanchett na čelu canske žirije

Maja bo na vrsti že 71. festival v Cannesu

4. januar 2018 ob 10:47

Cannes - MMC RTV SLO

Dvakratna oskarjevka Cate Blanchett bo predsednica žirije letošnjega filmskega festivala v francoskem Cannesu, enajsta ženska v zgodovini, ki ji bo pripadla čast vodenja izbire najboljših na enem od najuglednejših festivalov na svetu.

Avstralska igralka, ki je v prvih dneh novega leta sodelovala pri ustanovitvi in promociji kampanje Time's Up (Zdaj je čas) za boj proti spolnemu nadlegovanju na delu, bo torej 11. ženska na čelu žirije tega prestižnega festivala v zgodovini. Pred njo so bile predsednice žirije Olivia de Havilland (1965), Sophia Loren (1966), Michele Morgan (1971), Ingrid Bergman (1973), Jeanne Moreau (1975 in 1995), Françoise Sagan (1979), Isabelle Adjani (1997), Liv Ullmann (2001), Isabelle Huppert (1999) in Jane Campion (2014), edina režiserka, ki je kdaj osvojila zlato palmo.

Letošnja izdaja festivala se na francoski rivieri začne 8. maja.

Lani smo Cate lahko videli kot antagonistko v najnovejšem spektaklu o Thoru, Ragnarok, na festivalu Liffe pa tudi v avantgardnem umetniškem projektu Manifesto. Trenutno je igralka silno zaposlena, še najbolj pa se je veselimo v akcijski komediji Ocean's 8, ki v kinematografe prihaja poleti. V novi Disneyjevi adaptaciji Knjige o džungli bo glas posojala zapeljivi pitonki Ka.

Direktor festivala Thierry Fremaux in predsednik prireditve Pierre Lescure sta v skupni izjavi zapisala, da v svoje vrste z veseljem sprejemata edinstveno in nadarjeno umetnico. Po pogovoru z njo v jeseni sta prepričana, da bo Cate Blanchett predana predsednica žirije, hkrati pa strastna in velikodušna gledalka. Na čelu žirije bo nasledila španskega režiserja Pedra Almodovarja, ki je lani prestižno zlato palmo izročil švedskemu režiserju Rubenu Östlundu za film Kvadrat.

"Razkošje filmov"

"V Cannes sem v preteklosti potovala v različnih vlogah; kot igralka in kot producentka, na trgu, v tekmovalnem sporedu in galaprireditvah. Nikoli pa še nisem prišla samo zaradi golega užitka ob gledanju razkošja filmov, ki ga neguje ta veliki festival," je nova predsednica zapisala v svojo izjavo ob sprejemu častne službe.

Cate Blanchett (48) je ena prvih igralk, ki je javno spregovorila proti hollywoodskemu producentu Harveyju Weinsteinu, ki se trenutno spopada že z več kot stotimi obtožbami spolno nasilnega vedenja in posilstev. Je tudi ena od 300 priznanih hollywoodskih igralk, med katerimi sta tudi Meryl Streep in Jennifer Lawrence, ki je podprla gibanje Time's Up.

Del iniciative, ki so jo zvezdnice predstavile s celostranskim oglasom v New York Timesu, je finančni sklad, ki bo pomagal ženskam na neprivilegiranih položajih, da se bodo lahko sodno branile pred spolnim nadlegovanjem oziroma posledicami tega, da so nadlegovanje prijavile. Trudile se bodo za kaznovanje podjetij, ki ne ukrepajo v povezavi z nadlegovanjem, in proti pogodbam o nerazkrivanju podatkov, ki ščitijo nasilneže. Njihova prva deklarativna gesta pa bo, da bodo kolegice v zabavni industriji pozvale, naj se to nedeljo na rdeči preprogi zlatih globusov pojavijo v črnih oblekah, češ da "gre za trenutek solidarnosti, in ne za modno revijo".

Cate Blanchett je oskarja leta 2014 prejela za glavno vlogo v filmu Otožna Jasmine v režiji Woodyja Allena, še pred tem pa je nagrado Ameriške filmske akademije prejela leta 2005 za stransko vlogo v filmu Letalec v režiji Martina Scorseseja. Po zaslugi androgine upodobitve Boba Dylana v filmu Bob Dylan: 7 obrazov v režiji Todda Haynesa je kot najboljša igralka slavila leta 2007 v Benetkah.

A. J.