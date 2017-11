Če nisi v EU-ju, tudi ne moreš gostiti evropske prestolnice kulture, ali pač?

Velika Britanija ni več del EU-jeve iniciative EPK

25. november 2017 ob 13:58

London - MMC RTV SLO, STA

"Neutrudna volja petih mest po celotni Veliki Britaniji, da bi kljub zapletenim političnim razmeram delovala na temelju ponudb za EPK 2023, je dragoceno znamenje želje po sodelovanju s kulturnimi partnerji EU-ja," so sicer v svojem odprtem pismu zapisali strokovnjaki, ki pri Evropski komisiji nominirajo evropske prestolnice kulture (EPK) - a do tega, kot kaže, ne bo prišlo.

Strokovnjaki, nominirani v izbirni komisiji EPK, so dotično odprto pismo napisali ob novici, da načrtovanega predizbora EPK 2023 v Združenem kraljestvu ne bo.

"Prva žrtev brexita je kultura"

Med strokovnjaki je tudi Suzana Žilič Fišer, nekdanja generalna direktorica javnega zavoda Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture, ki je za portal Fokuspokus napisala, da je "prva žrtev brexita kultura". Od britanskih mest sta bila sicer evropski prestolnici kulture doslej že Glasgow leta 1990 in Liverpool leta 2008.

Nejasni odnosi med Unijo in članico v odhajanju

Med drugim so izrazili zavedanje, da je treba zaradi brexita na novo opredeliti odnose med Združenim kraljestvom in EU-jem. kljub temu pa menijo, da bi morali kulturna izmenjava in skupni projekti ostati želja, ki bi podpirala vzajemno korist državljanov, je časnik Večer povzel vsebino četrtkovega pisma strokovnjakov.

Sicer že izvedene nekatere investicije

Žilič Fišerjeva je v svojem prispevku spomnila, da je pet britanskih mest kandidatov - Belfast, Dundee, Leeds, Milton Keynes in Nottingham - v zadnjem letu razvijalo kulturno strategijo, investiralo precej denarja v razvoj potencialov in pogojev za kandidaturo za EPK. Tekma med mesti se je že začela, prihodnji teden bi morali odločati, katera se bodo uvrstila v drugi krog, naslednje leto pa bi morala pasti odločitev.

Britanski poslanci brez okolišenja

Na izključitev so se že odzvali tudi britanski poslanci, ki so govorili o "premetenih namerah" in "zlonamernem ravnanju Evropske komisije". Tiskovni predstavnik vlade je poudaril, da je naslov že odšel v države, kot so Norveška, Turčija in Islandija, ki torej niso članice EU-ja, pa poroča nacionalna nemška televizijska mreža ARD.

