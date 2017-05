Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! "Nikoli nisem imel pravega občutka, kako veliko je uničenje v Alepu," je pojasnil Hack. "Delam z zemljevidi, razumem jih in znam jih brati. Zato sem sklenil podatke prenesti v okvir, ki ga poznam - London." Foto: Reuters Na primeru Berlina je "muzejski otok" (Museumsinsel) prevzel vlogo starodavne citadele v Alepu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Če si London predstavljamo kot Alep: Buckinghamska palača v ruševinah

Fiktivna mesta duhov sredi Evrope

11. maj 2017 ob 21:13

London - MMC RTV SLO/Reuters

Prerešetani in zbombardirani ostanki stolpnic v Alepu se zdijo neskončno daleč stran od turistične in nakupovalne meke Londona. A metropoli sta imeli nekoč veliko skupnega. Nemški umetnik Hans Hack skuša z iskanjem vzporednic ponazoriti grozoto vojnih razmer.

Pred začetkom državljanske vojne v Siriji je bil Alep, tako kot London, največje mesto v svoji državi, in obenem ključno trgovinsko središče. Danes je ena od teh dveh metropol bolj ali manj mesto duhov.

Da bi trpljenje Sircev resnično predočil Evropejcem, je vizualizator podatkov Hans Hack s pomočjo satelitskih podob uničenja v Alepu ustvaril ekvivalentna zemljevida opustošenja za London in Berlin.

"Hotel sem se opreti na nekaj, kar poznam iz prve roke"

"V resnici težko razumem poročila in kaj pomenijo, kako zelo je bil Alep uničen. Hotel sem uporabiti te informacije in jih projecirati na nekaj, kar poznam iz prve roke in kar bo zame lahko oporna točka. In tako sem izbral London in Berlin," je Hack pojasnil za tiskovno agencijo Reuters.

Če bi torej London doživel enako usodo kot Alep, bi z obličja Zemlje izginile cele mestne četrti: v Hackovem vzporednem vesolju so to med drugim Buckinghamska palača, olimpijski stadion in slavni Tower of London.

4 milijoni mrtvih in beguncev

Seveda pa v satelitske zemljevide uničenja niso vrisana človeška življenja. Odkar je izbruhnila vojna, je prebivalstvo Alepa - po podatkih humanitarnih organizacij - z dobrih dveh milijonov padlo na 1,3 milijona ljudi. Za londonske razmere bi to pomenilo: da bi umrlo ali pa se izselilo 4,3 milijona ljudi.

Kdor se spominja druge svetovne vojne, razume

Predsednik Alepske industrijske zbornice Feras al-Shehabi je februarja vlekel podobne vzporednice: komentiral je, da je položaj v njegovem mestu "precej podoben tistemu v Berlinu ali Tokiu leta 1946". Vseeno pa Hack trenutne situacije v Siriji noče preveč dosledno primerjati s posledicami druge svetovne vojne: "Zadržke imam pred vlečenjem vzporednic skozi zgodovino, saj mislim, da človeškega trpljenja ne moreš primerjati med seboj. Ampak lahko si mislim, da tisti, ki se spomnijo, kako je bilo v drugi svetovni vojni, ne potrebujejo zemljevidov, ki jih rišem jaz."

A. J.