V zadnjih 14 letih je kar trinajstkrat dobitnik nagrade DGA pozneje dobil še oskarja za najboljšo režijo (tudi na primer lani Damien Chazelle z Deželo La La). Foto: Reuters Ste vedeli, da so v zadnjih desetih letih samo pet odstotkov filmov režirale ženske? Mar ni to grozna, sramotna statistika? In kaj se zgodi, ko ženske režirajo filme? Dobimo Lady Bird, dobimo Mudbound, dobimo Čudežno žensko. Ko režijo filma prepustiš tipu, dobimo Film o emojijih. Judd Apatow Ker svet ni spregledal, da so bili letos za zlate globuse nominirani samo moški režiserji (in sami belci), so pri DGA-ju posebej poudarili večjo raznolikost svojih nominirancev. Foto: Reuters Guillerma del Tora sta prišla na podelitev podpret igralca Sally Hawkins in Richard Jenkins; v Obliki vode igrata soseda in najboljša prijatelja. Foto: Reuters

Ceh režiserjev nagradil Guillerma del Tora

Je bitka za oskarja že odločena?

4. februar 2018 ob 12:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Guillermo del Toro je po vseh pričakovanjih osvojil najvišje priznanje, ki ga podeljuje ameriški ceh filmskih režiserjev (DGA). Z nadnaravnimi elementi obarvana romantična drama Oblika vode je tako eden najočitnejših favoritev bližajoče se podelitve oskarjev.

"To je bil film, za katerega je bilo ogromno razlogov, da ne bi smel funkcionirati - in ravno zaradi vsega tega funkcionira," je Del Toro v zahvalnem govoru povedal o Obliki vode, ljubezenski zgodbi med snažilko in morsko pošastjo, ki se odvija v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. "To, da ste mi danes rekli, naj nadaljujem pripovedovanje norih zgodb, v katere verjamem že 25 let, mi pomeni vse na svetu."

Prva nominacija in - zmaga

Mehiški režiser, ki je bil po zaslugi Hellboya in Panovega labirinta že prej referenčno ime v Hollywoodu, doslej še nikoli ni dobil niti nominacije za nagrado DGA. Letos je priznanje osvojil v močni konkurenci: nominirani so bili še Christopher Nolan (Dunkirk), Greta Gerwig (Lady Bird), Jordan Peele (Zbeži!) in Martin McDonagh (Trije plakati pred mestom).



Del Torova zmaga prihaja na petah zmagoslavja Oblike vode na zlatih globusih in na nagradah ameriških producentov (PGA); to pomeni, da ima mehiški režiser iz trenutka v trenutek večjo možnost, da domov odnese oskarja za najboljšo režijo. V zadnjih 14 letih je kar trinajstkrat dobitnik nagrade DGA pozneje dobil še oskarja za najboljšo režijo (tudi na primer lani Damien Chazelle z Deželo La La).

Jordan Peele: Super leto zame, grozno leto za Ameriko

Jordan Peele je dobil nagrado v drugi kategoriji, v kateri je bil nominiran (za najboljšo režijo prvenca), in požel je stoječe ovacije občinstva za svojo provokativno satirično grozljivko Zbeži!, eno najbolj nepričakovanih uspešnic zadnjega filmskega leta. "To je bilo brez dvoma najboljše leto v mojem življenju," se je zahvalil Peele. "Obenem pa sem to moral uskladiti z zavestjo, da je za nami slabo leto za našo deželo. Slabo leto za mnoge med nami. Za vse v tej sobi: kar počnemo, je pomembno, kar počnemo, ima vpliv. Še naprej počnimo edino, kar znamo. Uporabljajmo svoj glas. To je najmočnejše orožje proti zlu, ki ga imamo."

"Zgodovinski premiki v družbi"

Najbrž ni presenetljivo, da se je tema vključevanja in diskriminacije kot rdeča nit pojavljala v številnih govorih nagrajencev in častnih gostov. Ker svet ni spregledal, da so bili letos za zlate globuse nominirani samo moški režiserji (in sami belci), so pri DGA posebej poudarili večjo raznolikost svojih nominirancev. Vseeno pa je treba postoriti še veliko.

"Priča smo zgodovinskemu kulturnemu preobratu v naši industriji in - upajmo - tudi v družbi," je v nagovoru povedal predsednik ceha Thomas Schlamme. "Naša organizacija je zavezana boju za bolj spoštljiva in vključujoča delovna okolja, za svet, v katerem bodo naši člani in tudi drugi lahko na delo prihajali brez strahu pred spolnim nadlegovanjem".

Voditelj Judd Apatow je v uvodnem monologu ostro napadel spolne zlorabe, ki so v zadnjih mesecih prišle na dan in pretresle filmsko industrijo. Opozoril je tudi na prepad med zastopanostjo spolov za kamero: "Ste vedeli, da so v zadnjih desetih letih samo pet odstotkov filmov režirale ženske? Mar ni to grozna, sramotna statistika? In kaj se zgodi, ko ženske režirajo filme? Dobimo Lady Bird, dobimo Mudbound, dobimo Čudežno žensko. Ko režijo filma prepustiš tipu, dobimo Film o emojijih."

Podobno poanto je imela Amy Schumer, na odru kot ena od podeljevalk: "Ženske moramo imenovati na najvišje položaje moči - in to moramo narediti že včeraj."

Spet nagrade za Deklino zgodbo in Male laži

V televizijskih kategorijah so se letos izkazale ženske, ki so osvojile glavni nagradi v komični in dramski veji. Beth McCarthy-Miller je dobila nagrado za režijo HBO-jeve komične serije Veep, Reed Morano pa za dramsko serijo Deklina zgodba. Novozelandska filmarka Niki Caro je dobila nagrado za režijo Netflixove otroške serije Anne with an E. Jean-Marc Vallée je po zaslugi Malih laži pometel s konkurenco v kategoriji miniserij in TV-filmov.

