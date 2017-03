Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V novi stavbi knjižnice na Muzejskem trgu, ki so jo odprli leta 2010, so pod skupno streho združili vse celjske oddelke in večino gradiva postavili v prosti pristop. Foto: Osrednja knjižnica Celje V letu 2016 je Osrednja knjižnica Celje obeležila tri eminentne jubileje: 11o let javnega knjižničarstva v Celju, 70 let ustanovitve Študijske knjižnice na Muzejskem trgu in 40 let delovanja Domoznanskega oddelka, je mogoče prebrati na spletni strani ustanove. Foto: Osrednja knjižnica Celje Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Celjska knjižnica: več obiska, več izposojenih knjig

Z letom 2016 so zadovoljni

13. marec 2017 ob 13:23

Celje - MMC RTV SLO/STA

Osrednja knjižnica Celje je lani izposodila 1,7 milijona knjig, kar je 4,3 odstotka več kot leto poprej. Pridobili so tudi več kot 2.500 novih članov.

Kot je na novinarski konferenci povedala direktorica knjižnice Polona Rifelj, so lani zabeležili tudi večji obisk. Knjižnico je tako obiskalo 432.028 ljubiteljev knjige, kar je 7,9 odstotka več kot leta 2015.

Rezultatov so zelo spodbudni, saj je trend izposoje knjig v Sloveniji in v tujini v minulih letih obrnjen navzdol, je povedala Polona Rifelj. Po njenih besedah si je povprečen član lani v Osrednji knjižnici Celje izposodil 110 enot gradiva, knjižnico pa je obiskal 27,6-krat, od tega zaradi izposoje na dom 10,4-krat.

V oddelek v Celju se je lani vpisalo 2.537 novih članov, kar je skoraj štiri odstotke več kot v letu 2015. Članstvo pa je naraslo v vseh enotah Osrednje knjižnice Celje.

Pozitiven podatek novo vpisanih članov je odraz dobrega sodelovanja z nekaterimi srednjimi in visokimi šolami, predvsem Gimnazijo Celje Center in Visoko zdravstveno šolo Celje, ki že drugo leto zapored svojim dijakom in študentom ponudijo vpis v knjižnico ob začetku šolskega leta.

V letu 2016 je vpis v knjižnico ponudil tudi Visokošolski zavod Fizioterapevtika. Prav tako že več let zapovrstjo zavzeto izvajamo projekt Rastem s knjigo za sedme razrede osnovnih šol, ter za prve letnike srednjih šol, tradicionalno pa vsako leto na dan knjige brezplačno podarimo vpis vsem novim članom," pravi Polona Rifelj.

Skupno je celjska knjižnica lani organizirala 291 dogodkov in prireditev za vse generacije, 390 biblio-pedagoških ur, ki se jih je udeležilo skupno 38.270 obiskovalcev, kar je štiri odstotke več kot v letu 2015, ko je bil obisk 36.840. V letu 2016 je knjižnica kupila 11.426 enot tiskanega gradiva in 432 e-knjig. Bralcem pa trenutno ponuja 877 naslovov e-knjig.

Letos knjižnica pripravlja predstavitev del Johanna Gabriela Seidla, avstrijskega arheologa, pesnika, pisatelja in dramatika, ki je v letih 1829-1840 poučeval na celjski gimnaziji. Knjižnica bo sodelovala tudi v projektu Nacija, jezik in identitete na spodnještajerskih razglednicah, poleti pa bo skupaj z Mestno knjižnico in čitalnico v Pulju pripravila gostovanje razstave Pulj pred prvo svetovno vojno, ki jo je pripravila knjižnica v Pulju in bo v Osrednji knjižnici Celje na ogled od junija do septembra.

Domoznanski oddelek knjižnice bo sodeloval tudi pri izdaji monografije o Občini Laško, ki bo izšla ob 790-letnici trških pravic in 90-letnici mestnih pravic Laškega.

A. K.