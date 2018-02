Cerar: Kulturna javnost je upravičeno kritična do nekaterih vidikov bilance kulturnega resorja

Poslanica ob kulturnem prazniku

8. februar 2018 ob 10:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ob kulturnem prazniku je premier Miro Cerar v poslanici zapisal, da bo storil vse, da do konca mandata vlada odpravi očitne zagate in pripravi podlage za naprej.

"Skrbi me, a obenem bodri, ko vidim, da ta ista kritična javnost še vedno verjame v moč dialoga, v katerega verjamem tudi sam," je še zapisal v poslanici, v kateri se je med drugim zahvalil vsem ustvarjalkam in ustvarjalcem za njihovo delo, ki je po njegovih besedah plemenit navdih za naša življenja. "V letu, ko se intenzivno spominjamo Cankarja, in na dan, ko slavimo Prešerna, smo ob plesalcu Mejaču za življenjsko delo nagradili še enega pesnika - Borisa A. Novaka. O velikem predhodniku je zapisal: 'Vsi smo večni, ker stojimo na tvoji besedi, velikan.'"

Ob tem je dodal, da je sozvočje različnih časov dokaz, da tudi danes med nami živijo ustvarjalci, ki spadajo v isto kategorijo 'večnih'. "Ne znamo jih vedno prepoznati oziroma ceniti in ustrezno nagraditi. A ko danes pozorno pogledamo nazaj, se nam izkaže, da so se danes kanonizirani avtorji nekoč še kako razburjali, jezili, se borili in včasih tudi protestirali," je zapisal Cerar.

Po premierjevih besedah na kulturni praznik ne gre pozabiti, "da je prav njihova angažiranost, pogosto boleča nepopustljivost hkrati izjemno krhkih in neverjetno trdnih osebnosti, bila vir njihove iskrene, verodostojne umetniške geste in besed, od katerih danes nekatere segajo dobesedno do večnosti".

Dan v znamenju velikega poeta

Osrednja kulturna prireditev bo v Vrbi pred Prešernovo rojstno hišo, kjer bo kot slavnostna govornica zbrane nagovorila predsednica Slovenskega centra Pen Ifigenija Zagoričnik Simonović. Tradicionalno bo pred Prešernovim spomenikom v Ljubljani ob 12. uri tudi recital.

Pester program je tudi v Kranju, kjer bo med drugim Prešernov semenj. Kot je za Radio Slovenija poročala Aljana Jocif, se bo Kranj odel v podobo iz 19. stoletja, obiskovalci bodo lahko pred Prešernovim gledališčem prisluhnili recitacijam, zborovski pesmi, ogledali si bodo lahko plese, obiskali knjižnico, razstave na številnih razstaviščih in knjižnico. Direktorica Gorenjskega muzeja Marjana Žibert največji obisk pričakuje v Prešernovi hiši, kjer si bodo obiskovalci lahko ogledali stalno razstavo o življenju in delu dr. Franceta Prešerna. "Na vseh razstaviščih, od Prešernove hiše, do mestne hiše do gradu Khislstein pripravljamo vodstva po občasnih in stalnih razstavah, za naše obiskovalce, ki se želijo poučiti o novih spoznanjih o Prešernu, pripravljamo posebno predavanje dr. Marijana Doviča s SAZU-ja."

Pozno popoldne bodo v Kranj prišli letošnji Prešernovi nagrajenci, kjer si bodo v Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost ogledali razstavo portretov Toneta Stojka, zvečer pa bo Shod muz na kranjskem Parnasu.

Številne obveznosti bodo imeli danes tudi politični predstavniki, letošnja Prešernova nagrajenca in nagrajenci Prešernovega sklada. Ob dnevu odprtih vrat je ob 11. uri obiskovalce nagovoril predsednik republike Borut Pahor, predstavniki države bodo položili venec ob Prešernovem spomeniku v Ljubljani, minister za kulturo Tone Peršak bo v Vili Podrožnik gostil letošnje Prešernove nagrajence, popoldne pa obiskal tudi grob slovenskega pesnika v Kranju.

Prešernov dan na RTV Slovenija

S Prešernom povezane so tudi številne oddaje in vsebine na RTV Slovenija. Na MMC-ju spremljamo recital in dogajanje po Sloveniji, na 3. programu ARS lahko prisluhnete posebnemu programu umetniške besede in pogovornih ter glasbenih oddaj, med drugim boste slišali pogovore z letošnjima Prešernovima nagrajencema ter s prejemniki in prejemnicami nagrad Prešernovega sklada. Na 1. programu TV Slovenija bo ob 20.05 na ogled oddaja Beg je moj up: Portreti Prešernovih nagrajencev, ob 20.45 pa bo igrani film Komedija solz.

K. T.