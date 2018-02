Cerar obljubil sredstva za razpis za nevladne organizacije, ki so prepoznavne v tujini

Kulturniki pričakujejo poravnavo zakonskih obveznosti v zvezi s prispevki samozaposlenih

16. februar 2018 ob 19:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik vlade Miro Cerar je na srečanju s kulturniki obljubil, da bo glede reševanja položaja nevladnih organizacij z resornim ministrstvom našel sredstva za razpis za dodatne programsko financirane nevladne organizacije, ki so prepoznavne v tujini.

Sestanek na temo problematičnih razmer na področju kulture so od premierja zahtevali v skupni poslanici, ki ga je podpisala vrsta združenj, organizacij in posameznikov. Ti predstavljajo skupaj več kot 85 odstotkov vseh, ki se ukvarjajo s kulturo. Ključna zahteva poslanice je bila umik dveh spornih dokumentov ministrstva za kulturo - osnutka novele krovnega zakona v kulturi - Zujik in predloga Nacionalnega programa za kulturo (NPK). V nasprotnem primeru so terjali odstop ministra za kulturo.

Cerar: brez zadostne podpore predlog NPK ni primeren za nadaljnjo obravnavo

Minister Tone Peršak je zaradi velikega nestrinjanja strokovne javnosti 9. februarja sam iz nadaljnjih postopkov umaknil predlog novele Zujika. Glede NPK-ja, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju, pa Cerar meni, da mora tak dokument uživati zadostno podporo v javnosti, drugače ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Iz skupnega pisma kulturnikov ugotavlja, da takšne podpore predlog nima, so v sporočilu za javnost navedli v društvu nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi Asociacija.

Glede reševanja položaja nevladnih organizacij napoveduje Cerar, da bodo skupaj z resornim ministrstvom našli dodatna sredstva in izpeljali javni razpis za dodatne programsko financirane nevladne organizacije, ki so prepoznavne v tujini ter promovirajo kulturo tudi prek meja Slovenije.

Potrebna dodatna sredstva za nevladne organizacije in samozaposlene

Predsednika Kolegija direktorjev slovenskih gledališč Uroš Korenčan, direktor Kina Šiška Simon Kardum in v. d. strokovne vodje v društvu Asociacija Tjaša Pureber so predsedniku vlade predstavili tudi težek položaj projektno financiranih nevladnih organizacij v kulturi ter samozaposlenih. Ob tem so predlagali, da vlada nameni dodatna sredstva tudi za večletne in enoletne projektne razpise za nevladne organizacije, javne zavode in samozaposlene v kulturi, samozaposlene podpre z dodatnimi sredstvi za delovne štipendije, ter tistim javnim zavodom in nevladnim organizacijam, ki so vpeti v evropske projekte, nameni dodatna sredstva za sofinanciranje teh projektov.

Premier je ob tem poudaril, da so sredstva omejena, a da razume akutni položaj ustvarjalcev, zato bodo z ministrico za finance Matejo Vraničar Erman v prihodnjem tednu preučili možnosti dodatnih sredstev tudi za omenjena področja.

Nevzdržen položaj filmskih ustvarjalcev, SFC-ja in JAK-a

Kulturniki od vlade prav tako pričakujejo, da bo poravnala vse zakonske obveznosti v zvezi s prispevki samozaposlenih v kulturi ter plačami v javnih zavodih s področja kulture. Prav tako so opozorili na nevzdržen položaj filmskih ustvarjalcev in Slovenskega filmskega centra ter Javne agencije za knjigo ter nujnosti dodatnih sredstev in dialoga na tem področju.

M. K.