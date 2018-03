Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Februarja 1916 so avstro-ogrski vojaki 3. gorske brigade XV. korpusa začeli zbirati prostovoljne prispevke za gradnjo cerkvice sv. Duha na Javorci, ki jo je zasnoval dunajski slikar in scenograf Remigius Geyling ter je bila postavljena v spomin na padle vojake prve svetovne vojne. Foto: www.dolina-soce.com/Gorazd Kutin Cerkvico sv. Duha so pred 100 leti postavili vojaki, ki so bili mojstri različnih obrti. Obzidje in spodnji del sta iz kamenja, zgornji del konstrukcije pa iz macesnovega lesa. Foto: BoBo Cerkev je bila leta 1999 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, leta 2007 je dobila tudi znak Evropske kulturne dediščine medvladne iniciative. Foto: BoBo Sorodne novice Pot miru ob soški fronti - od Rombona do Jadranskega morja Dodaj v

Cerkvica na Javorci odslej nosi znak evropske dediščine

Znak evropske dediščine naj bi krepil občutek pripadnosti Evropski uniji

27. marec 2018 ob 10:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na ponedeljkovi slovesnosti v Plovdivu so devetim spomenikom posebnega zgodovinskega in kulturnega pomena tudi uradno podelili posebno priznanje Evropske komisije - znak evropske dediščine. Prejemnice znaka, med katerimi je tudi cerkev Sv. Duha na Javorci, poudarjeno izražajo skupne evropske vrednote.

Pred uradnim začetkom evropskega leta kulturne dediščine 2018 je neodvisna žirija, ki jo je ustanovila Evropska komisija, izbrala devet spomenikov, za katere je predlagala, da se jim dodeli znak evropske dediščine. Izbrani so bili med 25 predlogi, ki so jih predizbirale sodelujoče države članice.

Poleg cerkve na Javorci so znak evropske dediščine prejeli tudi prostori glasbene dediščine v Leipzigu, sinagoga na ulici Dohany na Madžarskem, trdnjava iz 1. svetovne vojne Cadine nad Trentom iz Italije, nekdanje koncentracijsko taborišče Natzweiler in njegove podružnice v Franciji in Nemčiji, spomenik Sighet, posvečen pogromom nad Judi, iz Romunije, nekdanji rudnik Bois du Cazier iz Belgije, vas Schengen v Luksemburgu in nizozemska Maastrichtska pogodba.



Arhitekturni biser, posvečen padlim kolegom

"Spominski cerkvi Sv. Duha na Javorci posebno vrednost daje humana želja vojakov različnih narodov, ki so sredi prve svetovne vojne v spomin padlim tovarišem sami postavili spominski objekt, leseno cerkvico na kamnitem podnožju. Svetišče so opremili s secesijskim okrasom in lesenimi tablami z vžganimi imeni padlih. Ljudje so cerkvico vedno znova obnovili, da ohranijo spomin na mrtve in poudarijo pomen miru. Spomenik državnega pomena je bil urejen po vsaki vojni in vsakem potresu. Izjemno vlogo pri ohranjanju tega arhitekturnega bisera v izjemni alpski kulturni krajini imajo posamezniki in občina Tolmin," so zapisali na ministrstvu za kulturo.

Postaja na Poti miru

Spominska cerkev v Javorci je od leta 1999 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, leta 2007 pa je dobila tudi znak Evropske kulturne dediščine medvladne iniciative. Obenem je to tudi ena od postaj na zgodovinski poti Pot miru, ki povezuje spomenike in ostaline 1. svetovne vojne v Zgornjem Posočju. Cerkev je zanimiva za številne obiskovalce. V njej potekajo raznolike kulturne prireditve, verski obredi različnih verskih skupnosti, pomembna je tudi razstavna dejavnost.

Od leta 2013 do 2017 je bilo v izbor uvrščenih 29 krajev iz 15 držav. Od marca 2015 se z znakom evropske dediščine ponaša tudi slovenska partizanska bolnišnica Franja.

Namen znaka je povečati ozaveščenost o spomenikih, ki so imeli pomembno vlogo v zgodovinskem in kulturnem razvoju Evrope, ter poudariti njihovo evropsko razsežnost z dejavnostmi obveščanja in izobraževanja. Glavni cilj znaka evropske dediščine pa je pri ljudeh okrepiti občutek pripadnosti Evropski uniji.

