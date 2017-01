Češki kulturni minister: Plečnik je Praškemu gradu vtisnil zadnji pečat

Za tesnejše sodelovanju pri pripravi nominacije za za vpis na Unescov seznam

23. januar 2017 ob 20:01

Praga - MMC RTV SLO/STA

Prav Jože Plečnik, ki je danes vzor številnim češkim arhitektom, je bil tisti, ki je Praškemu gradu, vtisnil zadnji pečat, je dejal češki minister za kulturo Daniel Herman slovenskemu kolegu Tonetu Peršaku, ki se v Pragi mudi v sklopu uradnega obiska premierja Mira Cerarja na Češkem.

Ministra za kulturo sta se na dan, ko mineva 145 let od rojstva Jožeta Plečnika, med drugim pogovarjala o nominaciji arhitektovih del za vpis na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine, pri tem pa se zavezala k še tesnejšemu sodelovanju pri projektu.

Spomnila sta na dolgo zgodovino sodelovanja med narodoma na različnih kulturnih področjih, pri čemer sta izpostavila prav ohranjanje in promocijo izbranih del arhitekta Plečnika. Zavzela sta se, da bosta v letošnjem, Plečnikovem letu, ministrstvi še okrepili skupne dejavnosti pri nominaciji Plečnikovih del za vpis na Unescov seznam s ciljem dokončne priprave dosjeja nominacije za oddajo.

Ob tej priložnosti je Herman Peršaku izročil dokumentacijo Cerkve sv. Srca Jezusovega na Vinohradih, v pogovoru pa opozoril še na Plečnikovo delo na Praškem gradu, ki ima izjemen simbolen pomen za narod.

Državi povezuje tudi nesnovna dediščina

Peršak se je na obisku zahvalil strokovnjakom z ministrstev obeh držav, ki so doslej pri projektu zelo dobro sodelovali in izrazil upanje, da bo tako tudi v prihodnje. Češki minister pa je med drugim spomnil, da državi povezuje tudi sodelovanje na področju nesnovne kulturne dediščine in Sloveniji čestital za vpis Škofjeloškega pasijona na reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Ob tem je kot zanimivost omenil, da je bil prvi češki film, posnet leta 1897, prav o pasijonskih igrah na Češkem.

Kot so sporočili z ministrstva za kulturo, bodo člani delegacije v sklopu obiska obiskali doprsni kip Jožeta Plečnika v južnih vrtovih Praškega gradu, informativni center Praga 3 in Plečnikovo cerkev na Vinohradih.

Oddajo dosjeja naj bi oddali prihodnje leto

Državi pri pripravi projekta nominacije Plečnikovih stavbnih in urbanističnih del za vpis na Unescov seznam svetovne dediščine sodelujeta od leta 2011. Serijska transnacionalna nominacija Brezčasna humanistična arhitektura Jožeta Plečnika v Ljubljani in Pragi vključuje cerkev sv. Mihaela v Črni vasi na Barju, promenado ob nabrežjih in mostove reke Ljubljanice vključno s tržnico, Vegovo ulico z Narodno in univerzitetno knjižnico, Vrt vseh svetih na pokopališču Žale in cerkev sv. Frančiška Asiškega v Šiški, v Pragi pa cerkev sv. Srca Jezusovega na Vinohradih. Državi načrtujeta oddajo dosjeja nominacije v letu 2018.

M. K.