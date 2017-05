Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Papež Frančišek je vernike že večkrat javno pozval h gradnji "mostov, ne pa zidov" ter opozoril, da se dober kristjan na zlo ne bi smel odzvati z zlom. "Kristjan ne bi nikoli rekel: Za to boš plačal. Nikoli." Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Četrt stoletja po Honeckerju in Brežnjevu nov "bratski poljub": Trump in papež

11. maj 2017 ob 19:46

Rim - MMC RTV SLO/Reuters

Le kdo se ne spominja slovitega murala z naslovom Bog, pomagaj mi preživeti to smrtonosno ljubezen, prizora poljuba med vzhodnonemškim in sovjetskim državnikom, ki je postal simbol berlinskega zidu? Zdaj se je novodobna reinterpretacija istega motiva pojavila v neposredni bližini Vatikana.

Mural papeža v naravni velikosti (in s svetniškim sijem nad glavo), ki je prepleten v objem z ameriškim predsednikom donaldom Trumpom (s hudičevimi rožički v slavni pričeski), se je danes pojavil na rimskem pročelju v neposredni bližini Vatikana. Tematika gotovo ni bila izbrana naključno: manj kot dva tedna nas namreč še ločita od prvega uradnega srečanja med novoizvoljenim ameriškim predsednikom in svetim očetom. To se bo zgodilo 24. maja, v okviru Trumpovega obiska Savdove Arabije, Izraela, Italije in Belgije.

neznani storilci so sliko, ki je bila ustvarjena na papirju, ponoči prilepili na zid. V zadnjih mesecih se je na ulicah rima pojavilo več novih upodobitev papeža Frančiška.

Tokrat je papež "gost" na Poti na Bregu Svetega duha, ki jo od Vatikana loči le reka Tibera. Papeževa avreola je naslikana v enakem odtenku rumene barve kot Trumpovi lasje; med predsednikovimi atributi sta še tok za pištolo in zlata ura. Moža se poljubljata na usta.trak okrog papeževega pasu nosi droben napis: The Good Forgives the Evil (Dobro odpusti Zlu). Sliko je podpisal "TVBoy", kar naj bi bil psevdonim italijanskega uličnega umetnika Salvatora Benintendeja.

Prioritete v večnem mestu

No, tovrstne - potencialno žaljive - stenske slikarije po Rimu išče in briše posebna podskupina sanitarnih delavcev, ki se je je prijel vzdevek "četica za spodobnost". Ta četica je v preteklosti odpravila že grafit, ki je papeža upodobil kot grafitarja, ki na zidovih pušča simbole miru, in pa še enega, ki je svetemu očetu nadel opravo Supermana.

Lokalni mediji so se posledično nenaklonjeno razpisali o delu ekipe, ki tako hitro in učinkovito izbriše ljudem ljube ulične umetnine, medtem ko se na zidovih mirno kopičijo grdi grafiti, na ulicah pa kupi smeti, ki jih smetarji ne uspevajo sproti odvažati.

A. J.