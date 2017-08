Četrt stoletja - ter štiri minute in 33 sekund - od smrti Johna Cagea

Ameriški avantgardni skladatelj in glasbeni teoretik

12. avgust 2017 ob 19:47

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

"Vse, kar počnemo, je glasba," je nekoč dejal avantgardni skladatelj, teoretik, pesnik in likovni ustvarjalec John Cage, ki je umrl na današnji dan leta 1992.

V Los Angelesu leta 1912 rojeni John Cage je bil učenec pionirja atonalne in serialne glasbe Arnolda Schönberga. Med Cageeva najbolj znana dela nedvomno sodi konceptualna skladba, poimenovana 4'33" (4 minute in 33 sekund) iz leta 1952.

Za vedno v zgodovino zapisan zven tišine

4'33" je kompozicija s tremi stavki, v katerih ni nobenega namerno ustvarjenega zvoka. Medtem ko poslušalci v dvorani sedijo v "tišini", izvajalec ali izvajalci pa gledajo metronom in obračajo strani partiture, glasbo pravzaprav ustvarjajo naključni zvoki.



Tolkala in prepariran klavir

Njegov pionirski prispevek k razvijanju tolkal in tolkalne glasbe ga uvršča med vodilne skladatelje za tolkala. Sicer pa je Cage znan tudi kot pionir prepariranega klavirja. Ko so med klavirske strune položeni raznoliki predmeti, se ta spremeni v tolkalni orkester.

Stvaritve Johna Cagea so blizu tudi slovenskim glasbenikom. Med večjimi projekti v zadnjih letih je bila instalacija Karmine Šilec Happy New Ears! iz leta 2012 o sprejemanju tišine. Istega leta - torej ob 100. obletnici njegovega rojstva - je v Ljubljani potekal 12-urni dogodek, poimenovan Sono mobile Calder in Cage.

P. G.