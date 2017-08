Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Chelsea Manning je umetnici Heather Dewey-Hagborg (na fotografiji) iz zapora pošiljala DNK vzorce v obliki las in vzorcev sline, da je lahko na podlagi pridobljenih podatkov natisnila 3D portrete žvižgačke. Foto: Reuters Na ogled je 30 mask, ki odpirajo temo o vlogi novih tehnologij pri oblikovanju naših identitet. Foto: Reuters DNK povezuje kemijo, biologijo, informacije in naše predstave o lepoti in identiteti, je o razstavi dejala Chelsea Manning. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Chelsea Manning: Tukaj sem samo zato, da pokažem svoj obraz

Umetniški projekt žvižgačke Wikileaksa

3. avgust 2017 ob 19:47

New York - MMC RTV SLO

"Zapori poskušajo ljudi narediti nečloveške, neresnične. Ostalemu svetu želijo prikriti našo podobo in s tem eksistenco," je žvižgačka Chelsea Manning dejala na odprtju razstave, na kateri se z natisnjenimi 3D-portreti ukvarja prav z vprašanjem identitete.

Chelsea Manning, ki je bila maja po sedmih letih izpuščena iz vojaškega zapora, je razstavo pripravila v sodelovanju z umetnico Heather Dewey-Hagborg. Tej je iz zapora pošiljala lase in vzorce sline, da je lahko s pomočjo pridobljenih DNK vzorcev natisnila njene 3D portrete. Razstavo sta poimenovali A Becoming Resemblance (Nastajajoča/podajajoča se podobnost), na ogled pa so v galeriji Fridman v manhattanski četrti Soho.

Analiza misli in izražanja

Nekdanja vojakinja, ki je bila pred spremembo spola Bradley, ni bila na fotografiji ovekovečena vse od leta 2013, ko je bila obsojena na zaporno kazen. Razlog je po njenih besedah prav težnja zaporov po prikrivanju eksistence ljudi.

Potrditev našega obstoja

"Podoba je na neki način postala dokaz našega obstoja," razmišlja. "Uporaba DNK-ja v umetnosti ponuja drzno in zelo postmoderno, skoraj post-postmoderno analizo misli, identitete in izražanja. Združuje kemijo, biologijo, informacije in naše ideje o lepoti ter identiteti" njene besede povzema Guardian. "Tukaj sem samo zato, da pokažem svoj obraz," je zbranim na odprtju razstave dejala Chelsea Manning.

Razstava, ki bo v Galeriji Fridman na ogled do 2. septembra, torej raziskuje, kakšno vlogo imajo nove tehnologije pri formiranju identitete v današnji družbi. Postavitev obsega tudi serijo z naslovom Potlačene podobe, neke vrste strip, ki ga je Manningova pripravila v sodelovanju z ilustratorko Shoili Kanungo.

Po sedmih letih na svobodi

Vojak Bradley Manning je bil obveščevalec v Iraku in leta 2010 z vojaških obveščevalnih računalnikov snel približno 700.000 zaupnih dokumentov State Departmenta in Pentagona (videoposnetkov, diplomatskih depeš in podatkov o bitkah) ter jih predal v objavo spletni strani WikiLeaks. Šlo je za največji vdor v zaupne podatke v ameriški zgodovini. Tri leta pozneje so ga zaradi izročitve zaupnih dokumentov obsodili na 35 let zapora.

V tem času se je Manning, ki se je od otroških let identificiral kot ženska, odločil za spremembo spola in po uspešni tožbi septembra 2014 v zaporu začel s hormonsko terapijo. Chelsea Manning je v zaporu dvakrat skušala storiti samomor zaradi brezizhodnega položaja ob dolgoletni zaporni kazni in življenja v napačnem telesu. Zaprta je bila v moškem zaporu, včasih tudi v samici, aktivisti pa so večkrat poudarili, da je kazen pretirana in da je transspolna vojakinja psihološko krhka.

Maja letos je po sedmih letih odslužene kazni zapustila vojaški zapor Fort Leavenworth v Kansasu, potem ko ji je pred končanjem svojega drugega predsedniškega mandata kazen znižal Barack Obama.

M. K.