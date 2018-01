Christian Bale: "Tisti, ki me vidi v romantični komediji, ni pri pravi"

Popolnoma verjame obtožbam o spolnem nadlegovanju

6. januar 2018 ob 14:14

London - MMC RTV SLO

Christian Bale, ki je znan po tem, da na veliko izgublja ali pridobiva kilograme za filmske vloge, ima jasno postavljeno črto, katere vloge ne bi nikoli sprejel - takšne v romantični komediji.

43-letni igralec, ki prihaja iz Walesa, je v pogovoru za Guardian razkril, da mu je neki filmski producent pred kratkim ponudil, če bi zaigral v romantični komediji. "Najprej sem pomislil, da se je človeku zmešalo. Ne razumem, zakaj bi mi kdor koli kadar koli ponudil vlogo v romantični komediji," se je pridušal.

Bale je leta 2004 za vlogo nespečneža v filmu The Machinist shujšal kar za 27 kilogramov, kot recept za tolikšno izgubo teže pa je navedel jabolko in pločevinko tune na dan. Že leto dni pozneje je moral pridobiti kar nekaj mišične mase, ko je igral Batmana. Leta 2013 je v filmu American Hustle (Ameriške prevare) že paradiral s pivskim trebuhom, zdaj pa je za upodobitev Dicka Cheneyja v filmu Backseat (Zadnji sedež) pridobil še več kilogramov, si okrepil vrat, postal skoraj plešast in si pobelil obrvi.

Stlači se le še v elastične hlače

"Moram prenehati s temi preobrazbami. Predvidevam, da bo trajalo kar nekaj časa, da te kilograme spravim stran," je dejal slavni igralec, a nadaljeval: "Včasih je sicer koristno, da nisem videti kot jaz. Pogledam se v ogledalo in pomislim: 'Oh, pa saj to nisem jaz.' To mi velikokrat pomaga," je dodal. Duhovito je še pristavil, da je človek, ki sovraži nakupovanje, zato ima ekstremno izgubljanje in pridobivanje teže tudi popolnoma praktične nevšečnosti: "Nekje v omari sem našel dvoje hlače z elastičnim pasom, v katere se še lahko stlačim. Nosim jih kar naprej."

"Po eni strani mi je hujšanje bolj všeč kot pridobivanje kilogramov. Za film The Machinist sem doživel neverjetno izkušnjo, ko sem bil že tako suh, da sem komaj zbral dovolj moči, da sem se povzpel po stopnicah. Zdelo se mi je, kot da sem zapustil svoje telo, kar je bilo najbolj 'zen stanje', kar sem ga doživel v življenju. Ko sem znova začel jesti, je ta občutek izginil."

"Nihče ne tračari z menoj"

Odzval se je tudi mnoge obtožbe o spolnih škandalih in nadlegovanjih, ki pretresajo Hollywood po razkritih umazanih podrobnostih o zlorabah slavnega producenta Harveyja Weinsteina. Bale je dejal: "Mislim, da se teh zgodb ne more preprosto pomesti pod preprogo in jih zreducirati na opombe ob koncu strani. Čutim, da je prišel čas za spremembe."

Hkrati je priznal, da se mu niti sanjalo ni o vseh nečednih dogajanjih v Hollywoodu: "Verjetno se mnogim zdim zadržan in odmaknjen. Nikoli mi nihče ni povedal nobenega trača. Ko ne snemam filma, se ne družim veliko z ljudmi iz filmske industrije. Da, slišal sem, da se do nekaterih vlog pride prek kavča, a nič več od tega. Ali verjamem, da se je vse to dogajalo? Nedvomno."

Bale je od leta 2000 poročen s Sandro "Sibi" Blažić, nekdanjo ameriško manekenko in kozmetičarko, s katero ima dva otroka, hčer Emmaline in sina Josepha.

A. P. J.