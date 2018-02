Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Christopher Plummer je bil letos za oskarja nominiran za svojo vlogo v drami Ves denar sveta - in tako postal najstarejši oskarjevski nominiranec v zgodovini. Foto: IMDb Dodaj v

Christopher Plummer

(1929)

7. februar 2018 ob 13:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nastopil sem že v več kot sto filmih in nekateri med njimi so bili celo dobri. Lepo se je preroditi vsakih nekaj desetletij, ker na ta način dobiš novo kariero. Pri nagradah in nominacijah je fino to, da prebudijo ljudi, da se zavejo, da si še živ, da še brcaš in si na razpolago. Ko sem se postaral, so vloge postale bolj zanimive.

Ana Jurc