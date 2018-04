Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ameriški pisatelj Chuck Palahniuk je danes nemara najbolj znan po nagrajenem romanu Klub golih pesti, po katerem je David Fincher leta 1999 posnel istoimenski film. Foto: EPA Dodaj v

Chuck Palahniuk

(1962)

2. april 2018 ob 19:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kaj je resnično bistvo zobne miške, velikonočnega zajčka in Božička? Predstavljajo velike korake proti veri in domišljiji - in vsak prinese svojo nagrado. Kot nekakšne kognitivne vaje.

Ana Jurc