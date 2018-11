Čigavi so letošnji oblikovalski presežki in koga so ovenčali z nagrado za življenjsko delo?

Podelitev priznanj Društva oblikovalcev Slovenije

14. november 2018 ob 21:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Jani Bavčer je letošnji prejemnik nagrade Društva oblikovalcev Slovenije za življenjsko delo, podelili pa so tudi pet priznanj oblikovalski dosežek, posebno priznanje in častno članstvo.

Strokovno žirijo so letos sestavljali Irena Gubanc, Mateja Panter, Nataša Vuga, Huberto Široka, Jurij Dobrila in Peter Jamšek.

Posebno priznanje je za desetletno vodenje projekta oblikovalski presežek prejel Peter Jamšek, častno članstvo pa je žirija namenila podjetju Rex Kralj d.o.o.

Moja dežela, Mura, Fructal, Paloma ...

V utemeljitvi nagrade za življenjsko delo Janiju Bavčerju so zapisali, da je iznašel "mojo deželo" in zavest množic Slovencev zaznamoval z mislijo, da obstaja pijača, ki se imenuje mleko. "Jani nam je sporočil, da je sadje dobro ter ga znamo tudi predelovati v izjemne sokove in otroško hrano. Zagotovo ni očeta ali mame, ki svojemu malčku ne bi napol na skrivaj pojedla vsaj ene žličke Frutka," je še zapisala žirija.

Ob tem pa še, da je Jani kot pravi Slovenec in zaveden Primorec svoje spoštovanje izkazoval tudi vinu, ustvaril je številne vinske etikete, ki so našim vinom dale tisti ključni pečat, potreben za tekmovanje z najodličnejšo svetovno konkurenco. "Mura, Fructal, Paloma ... vse to in še marsikaj je bila tedaj nekoč Moja dežela in tako smo se v nekem kratkem zasanjanem trenutku vsi v Sloveniji začutili med seboj povezani, samozavestni in uspešni," še piše v utemeljitvi.

Podoba živilskih izdelkov Teresa's Choice

Nini Hercog in Mateji Martini je žirija podelila priznanje oblikovalski dosežek za podobo živilskih izdelkov Teresa's Choice. Avtorici sta kot temeljni motiv uporabili kar podobo naročnice Tereze, s čimer sta zagotovili neoporečno prepoznavnost. Najverjetneje povsem namerno odstopanje od temeljnih grafičnih pravil in običajne hierarhije podajanja informacij izdelke Tereza izrazito diferencira od preostale ponudbe trgovskih polic, je prepričana žirija.

Potnikom namenjena kapsula AirPod

Tudi Robert Klun in Tomaž Gorjup sta prejela priznanje oblikovalski dosežek za kapsulo AirPod. Kapsula, namenjena potnikom na letališčih in v drugih javnih prostorih, omogoča zasebnost, počitek ali zbrano delo v posebej prirejenem prostoru, kjer se je mogoče udobno namestiti v različnih položajih sedišča. Izdelek, naročnik katerega je bil Magnet Design, je po prepričanju žirije na novo opredeli sodobno kulturo bivanja, rešuje hipni problem preobremenjenosti posameznika in obenem ustvarja celostno okolje.

Kolekcije nakita olgafacesrok / OfR jewelry

Priznanje oblikovalski dosežek je žirija namenila tudi Olgi Košica in Roku Marinšku za njune zadnje kolekcije nakita. Nagrajenca pod blagovno znamko olgafacesrok / OfR jewelry predstavljata kolekcije modnega nakita z močno sporočilno vrednostjo. Kolekcija Flamboyant odraža pojme drzno, provokativno, dramatično, kolekcija Punk se napaja v hongkonškem podzemlju, pankovski subkulturi današnjega časa in znanstvenofantastični estetiki filma 2046, pri kolekciji Garden revisited pa sta s pomočjo tehnike tiska 3D organske, realistične rastlinske motive zamrznila v led oziroma poliamidni prah.

Podoba jubilejne revije Glasilo SVS

Nadalje je priznanje oblikovalski dosežek prejela Mateja Škofič za jubilejno revijo Glasilo SVS. Gre za tematsko revijo, ki jo je Zveza društev starodobnih vozil Slovenije (SVS) izdala letos in je posvečena baronu Antonu Codelliju. Jubilejna izdaja z očitnim oblikovalskim odmikom od ustaljene podobe redno izdajane revije nakazuje edinstvenost te izdaje, piše v utemeljitvi.

Znak in podoba Cankar v stripu

Še zadnje priznanje oblikovalski dosežek je žirija namenila znaku in podobi Cankar v stripu avtorice Petre Černe Oven. Oblikovalka z ekspresivno potezo čopiča izrisala znak - Cankarjeve brke, ki so v ciljni javnosti prepoznaven in vseprisoten pisateljev vizualni atribut. Izpis Cankar v stripu pa prevzame verbalni del znaka oziroma funkcijo logotipa, so zapisali v utemeljitvi.

Društvo oblikovalcev Slovenije je priznanja letos podelilo že enajstič, podelitev pa je potekala v Cankarjevem domu.

P. G.