Claire Foy

(1984)

2. september 2018 ob 12:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mladim ženskam družba dopoveduje, kaj je privlačno, kaj je sprejemljivo, kakšne so lahko in kakšne ne smejo biti. Srečo imam, da sem našla igro kot način izražanja same sebe, ampak kdor tega nima, nekaterih stvari ne more spraviti iz sebe. Svojemu otroku zato pravim: Tekaj okrog! Kriči! Kar daj! Želim si, da bi deklicam lahko dopovedali: "Ni ti treba biti vljudna in lepa, da bi preživela in da bi te ljudje imeli radi."

Ana Jurc