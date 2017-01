Človek, ki je gledal svet: kako spregovoriti o razmerju teh dveh komponent

Avtorski projekt o apokalipsah človeškega vsakdanjika

22. januar 2017 ob 11:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Predstava zastavlja vprašanje o pogojih za dogodek, ki bi spremenil in obrnil obstoječi družbeni red oziroma vprašanje prihodnosti v času, ko ga prevzema svojevrsten nihilizem," o predstavi Človek, ki je gledal svet pravi direktor Slovenskega mladinskega gledališča Tibor Mihelič Syed.

Predstava bo drevi doživela premiero na deskah Slovenskega mladinskega gledališča (SMG), namen njenih ustvarjalcev, ki so tudi avtorji besedila, je bil spregovoriti o svetu in človeku. Vprašanje, ki ga načenjajo, je vprašanje prihodnosti in vprašanje vztrajanja v življenju, kakršno je, pravi režiser Žiga Divjak.

Dokumentaristični omnibus

Mihelič Syed je dodal še, da je žanrsko gledano predstava dokumentaristični gledališki omnibus, kakršnega poznamo iz sveta filma - film je tudi konceptualni okvir letošnje sezone SMG-ja, kot si jo je zamislil umetniški vodja Goran Injac.

Poleg mladega režiserja Divjaka iz Novega mesta so avtorski projekt pripravili dramaturginja Katarina Morano ter igralci Katarina Stegnar, Anja Novak, Matija Vastl, Ivan Godnič ter Sara Dirnbek in Gregor Prah kot gosta. Po besedah direktorja gledališča se v predstavi prepletajo vsakdanjosti in eksistencialne težave Zahodnjakov. Ti so kljub navidezno privilegiranemu družbenemu položaju enako kot ljudje na drugih koncih zemeljske oble ujeti v iste spone brezizhodnosti, ponavljanja in v neprestano hlastanje za optimizmom glede prihodnosti, ki se vedno znova izmika.

V njej se zgodi plemenita banalnost življenja, za katero si nikoli ne vzamemo časa, je še dodal direktor SMG-ja. Po režiserjevih besedah v času, za katerega se zdi, da je poln negotovosti, da se utapljamo v sedanjosti brez kakršnekoli vizije za prihodnost oz. se je na neki način celo bojimo, načenjajo prav vprašanje prihodnosti: do katere točke vztrajati v življenju, kakršno je, in iskati opravičila za takšno ravnanje, kje pa potegniti črto in reči, da so potrebne spremembe.

Ograje, Donald Trump in globalno segrevanje

Divjak je prepričan, da smo na tej točki zdaj, če jo bomo čakali, bo prepozno. Po njegovem opažanju se toleranca vseskozi dviguje, meja sprejemljivosti, ki je bila še nedavno nesprejemljiva, kar naenkrat postane realnost; kot primer je navedel ograje pred begunci, Donalda Trumpa in globalno segrevanje.

Ustvarjalci dogodkov, ki se zvrstijo v predstavi, niso izbrali naključno, pač pa so izbrali tiste, za katere se jim je zdelo, da bi o njih lahko spregovorili. Po besedah igralke Anje Novak je vsak izhajal iz svojega položaja, svojega dojemanja in razumevanja stvari. Zgodbe vsakdana v postavitvi sicer ilustrira distanciran pripovedovalec, ki na odtujen način pove, da je človeštvo med seboj povezano, da tudi tisto, kar se zgodi daleč stran, vpliva na naše razmišljanje in čustvovanje.

Iskali so možnost nekega skupnega imenovalca, s katerim bi se lahko vsi poistovetili, je pojasnil režiser. Upa si namreč trditi, da kljub občutku, da živimo drugačno življenje kot na Kitajskem ali na vojnih območjih, v svojem bistvu bijemo isti boj za človeka dostojno življenje.

Premiera predstave Človek, ki je gledal svet bo drevi ob 19. uri v Slovenskem mladinskem gledališču. Ponovitve sledijo 23., 24., 25. in 29. januarja ter 12., 15. in 18. februarja.

P. G.