"Človeško, vse preveč človeško" v galeriji Tate

Razstavo lahko še letos ujamete v Budimpešti

28. februar 2018 ob 11:44

London - MMC RTV SLO, STA

Ambiciozna nova postavitev v britanski prestolnici je posvečena umetnikom, ki skušajo na kar najbolj intimen način upodabljati ljudi, njihove medsebojne odnose in neposredno okolico. Lucian Freud je temu rekel, da naj "barva učinkuje kot meso".

V londonski galeriji Tate Britain je od danes na ogled razstava z naslovom Preveč človeško (All Too Human). Postavitev, ki so jo podnaslovili Bacon, Freud in stoletje življenja slikarstva, združuje dela slikarjev v Veliki Britaniji, ki so se ali se še posvečajo upodabljanju človeških figur in intimnih odnosov med njimi.

Londonski talilni lonec

Ob delih Luciana Freuda in Francisa Bacona so, denimo, predstavljena le redko razstavljena dela njunih sodobnikov, kot sta Frank Auerbach in Paula Rego. Kot piše na spletni strani muzeja, so mnogi od na razstavi zastopanih umetnikov živeli ali še živijo v London, v multikulturno britansko prestolnico pa so prišli z različnih koncev sveta.

Razstava, ki združuje približno 100 del, pripoveduje tudi o tem, kako so duha teh slik navdihovale prejšnje generacije, od Walterja Sickerta (1860—1942) do Davida Bomberga (1890—1957), in kako sodobni umetniki nadaljujejo izražanje oprijemljive realnosti. Na spletni strani muzeja je naveden citat Luciana Freuda iz leta 2009: "Želim, da barva funkcionira kot meso."

"Tu so dela, ki so resnično pomembna v svoji človečnosti, pogumu, razpoloženju in iskrenosti. Kar koli umetnost dela nedoumljivo, Leon Kossoff in Auerbach, Rego in Michael Andrews, Bacon in Freud to premorejo. So resnični junaki britanske moderne umetnosti," še piše na muzejski spletni strani.

V Londonu bo razstava bo na ogled do 27. avgusta, nato jo bodo prenesli v Budimpešto.

A. J.