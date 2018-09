Clug in Katalena z baletom Kekec: "Liku tete Pehte se je pogosto delala krivica"

Balet po motivih pripovedk Josipa Vandota

7. september 2018 ob 19:28

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Letos mineva 100 let, odkar je v mladinskem listu Zvonček prvič izšla povest Kekec na hudi poti Josipa Vandota. "Zato se nam je zdelo, da je čas, da končno spet naredimo pravo predstavo za otroke," je pred nocojšnjo premiero otroškega baleta Kekec v Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Maribor povedal avtor projekta, koreograf Edward Clug.

Balet po motivih pripovedk Josipa Vandota je nastal v sodelovanju z glasbenikom Boštjanom Naratom in zasedbo Katalena.

V svet plesnega gledališča

Stoletnico si Vandotova pripovedka deli še z eno stoletnico, in sicer mariborskega gledališča in slovenskega baleta. Ob dvojnem praznovanju si umetniški direktor Baleta SNG-ja Maribor Clug želi z adaptacijo znane pravljice spodbuditi najmlajše, da stopijo v čudoviti svet plesnega gledališča."Kekca vsi poznajo. Želim, da otroci vidijo, kako lahko v gledališkem, glasbeno-plesnem jeziku doživljajo zgodbo, ki jo že poznajo in jo s tem na novo odkrivajo, seveda z našo pomočjo," je pojasnil.

"Kekec je edini, ki se Pehte ne boji"

Vsebinsko so se ustvarjalci predstave osredotočili na pripovedko Kekec na volčji sledi iz leta 1922, ki zajema tudi lik tete Pehte. Ta je bil zanje še posebej zanimiv. "Fokus na Pehto se mi zdi pomemben del te uprizoritve. Ta lik je izjemno zanimiv, lahko je zelo aktualen, hkrati pa je lik, ki se mu je preteklosti mnogokrat delala krivica. Že Vandot je precej večplastno predstavil to bitje, ki ima tudi neke bajeslovne elemente, in tudi Kekec je v tem odnosu precej več kot samo simpatičen paglavec. Kekec je edini, ki se Pehte ne boji ali pa se vsaj dela, da se je ne boji, in ker si upa premagati strah, jo lahko spozna na drugačen način kot drugi ljudje, ki jo prav zaradi strahu obsojajo na večno tujost, izgnanstvo. Skupnost jo zavrača, ker je posebna, ker ve stvari, ki jih drugi ne vedo," je izpostavil soavtor koncepta Boštjan Narat.

Glasba vsebuje tudi znane pesmi o Kekcu. "Majhen košček je dejansko vezan na znane viže iz filmov o Kekcu, najbolj konkretno Mojčina pesem, ki smo jo priredili v celoti. Sicer pa se določene glasbene, pa tudi besedilne teme pojavljajo bolj kot neki odmev, kot neka zvočna asociacija," je povedal Narat.

Dve skladbi z albuma Enci benci Katalenci

Vključil je tudi dve skladbi, ki sta bili v drugačni različici že uporabljeni na njihovem albumu Enci benci Katalenci, ki so ga prav tako priredili v predstavo. "Mislim, da je bil prav ta album eden ključnih razlogov, zaradi katerih nas je Edward tako prijazno povabil k sodelovanju pri Kekcu. Ker gre za podobno stvar," je prepričan.

Nastopajo solisti in baletni ansambel SNG-ja Maribor. Kekca bosta odplesala Ionut Dinita in Filip Jurič, teto Pehto Klavdija Stanišič, Olesja Hartmann Marin in Branka Popovici. Vlogo Mojce so prevzele Catarina de Meneses, Mirjana Šrot in Vanja Vitman, Rožleta pa Alexandru Pilca in Jan Trninič.

Med vidnejšimi Clugovimi uspehi v zadnji sezoni sta njegova postavitev baleta Peer Gynt za Dunajski državni balet in premiera baleta Faust v Züriškem baletu, novembra letos pa bo premiero doživela tudi Clugova nova koreografija baleta Petruška na glasbo Igorja Stravinskega v moskovskem Bolšoj teatru.

N. Š.