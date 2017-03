Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Clug je od leta 2003 umetniški direktor mariborskega baleta. Foto: BoBo Sorodne novice Četrt stoletja Edwarda Cluga v Mariboru, ljubljenca tamkajšnjega občinstva Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Clug med nominiranci za prestižno baletno nagrado

Nagrajenci bodo znani konec maja

6. marec 2017 ob 08:37

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Koreograf in baletnik Edward Clug je med nominiranci za eno najuglednejših nagrad na baletnem področju benois de la danse. Za prestižno nagrado se poteguje za predstavi Posvetitev pomladi in Handman.

Prvo je izvedel Züriški balet, drugo pa Nizozemsko plesno gledališče (NDT2). Zmagovalce bodo razglasili na podelitvi konec maja v Bolšoj teatru v Moskvi.

Omenjeno tekmovanje je leta 1991 ustanovilo Mednarodno plesno združenje v Moskvi, na njem pa vsako leto predstavijo najnovejše baletne stvaritve z vsega sveta.

V Romuniji rojeni umetnik je lani praznoval 25 let ustvarjanja v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, za svoje umetniške dosežke pa je prejel že več državnih in mednarodnih nagrad, med drugim nagrado Prešernovega sklada leta 2005 in leta 2008 Glazerjevo listino.

V njegovem ustvarjanju je močan pečat pustilo sodelovanje z režiserjem Tomažem Pandurjem, s katerim je najprej sodeloval kot plesalec, potem pa je na Pandurjevo povabilo za predstavo Babilon leta 1996 ustvaril koreografrafijo. Dve leti pozneje je sledil prvi samostojni koreografski projekt Tango.

Leta 2003 je direktor SNG Maribor Danilo Rošker Cluga imenoval za umetniškega direktorja mariborskega Baleta, ki se je pod njegovim vodstvom začel usmerjati v nov umetniški izraz in estetske tokove, hkrati pa začel z gostovatii v tujini in se udeleževati na mnogih prestižnih festivalih po svetu.

K. T.