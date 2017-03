Clyde, Dick Tracy ali Bugsy: 80 let igralca Warrena Beattyja

Brat Shirley MacLaine in mož Annette Bening

30. marec 2017 ob 13:00

New York - MMC RTV SLO/STA

"Uspeh na svojem področju si dosegel, ko ne veš, ali je to, kar počneš, delo ali igra," je pred časom dejal ameriški igralec, režiser in producent Warren Beatty, ki je svoji karieri prejel številne nagrade.

Kot Henry Warren Beatty se je rodil na današnji dan leta 1937 v Richmondu v ameriški zvezni državi Virginija. Leta 1934 rojena ameriška igralka Shirley MacLaine je Beatyjeva sestra, od leta 1992 pa je poročen z igralko Annette Bening, v zakonu so se jima rodili štirje otroci.

Z Broadwaya v večno filmsko razkošje

Po študiju na univerzi v Evanstonu in na igralski akademiji Stella Adler je v začetku 60. let minulega stoletja začel nastopati predvsem v televizijskih produkcijah in na Broadwayu. Že leta 1961 je vzbudil pozornost z vlogo v filmu Elie Kazana Razkošje v travi, v katerem je nastopil ob Natalie Wood. Poleg ciničnega osvajalca ženskih src je odigral še vrsto psihološko poglobljenih likov, slovi pa tudi kot dober komik.

Natanko dvajset let po svoji prvi odmevni filmski vlogi je prejel oskarja za režijo filma Rdeči, v katerem je tudi nastopil. Med vidnejšimi filmi, v katerih je igral, so poleg Rdečega še Bonnie in Clyde s Faye Dunaway (1967), Kockar in prostitutka (1971), Nebo lahko počaka (1978) in Bugsy (1991). Za igro je bil za oskarja nominiran za vloge v omenjenih filmih Bonnie in Clyde, Nebo lahko počaka in Bugsy.



Dejaven tudi v ne več tako rosnih letih

Po letu 2001, ko je zaigral v filmu Mesto in dežela, je z igro za nekaj časa prekinil, nato pa leta 2010 nastopil v filmu Dick Tracy Special. Beatty je namreč režiral, produciral in nastopil v filmu o omenjenem stripovskem junaku v letu 1990. Kot režiser skupno podpisuje šest projektov, zadnji je Rules Don't Apply iz leta 2016, v katerem je imel tudi manjšo vlogo.

Poleg oskarja za režijo mu je Ameriška filmska akademija podelila tudi nagrado za življenjsko delo, ponaša pa se med drugim še s štirimi zlatimi globusi in enim prav tako za življenjsko delo.

P. G.