Čo Jun Sun tudi uradno obtožena zaradi črnega seznama umetnikov

Nekdanja ministrica je obtožena zlorabe pooblastil in nasilja

7. februar 2017 ob 11:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Proti nekdanji južnokorejski ministrici za kulturo Čo Jun Sun je bila tudi uradno vložena tožba, ker je ustvarila črni seznam umetnikov, ki zaradi svojih političnih in ideoloških prepričanj niso imeli možnosti prejemanja državne podpore. Na seznamu se je znašlo skoraj 10.000 umetnikov, med njimi sta tudi lanska dobitnica mendarodnega bookerja Han Kang, in priznani režiser Park Čan Vuk.

Obtožen je bil tudi njen bližnji sodelavec Kim Ki Čun, ki mu bodo sodili zaradi vodenja sestavljanja seznama in nadzorovanja njegove izvedbe.

Kot je znano, so na seznam uvrstili številne režiserje, književnike, slikarje in druge ustvarjalce, ki so podprli opozicijske stranke ali pa kritizirali oziroma se s satiro lotili administracije južnokorejske predsednice Park Geun Hje. Umetniki naj bi bili pod nadzorom oblasti, prav tako pa jim je vlada odtegnila denarno podporo za njihove projekte.

Čo Jun Sun, ki je takoj po januarski aretaciji premierju poslala svojo odstopno izjavo, je, tako kot njen sodelavec, obtožena zlorabe pooblastil in nasilja. "Zlorabila sta svoj položaj in silila uradnike, da niso dodeljevali subvencij tistim umetnikom in kulturnim organizacijam, ki so imeli drugačne poglede od vlade," besede višjega tožilca Leeja Kyu-Chula povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednica Park Geun Hje, nad katero že nekaj časa visijo obtožbe o korupciji, zlorabi položaja in kršenju ustavnih dolžnosti, je obtožena sostorilstva pri ustvarjanju črnega seznama. Brani se, da ni vedela za njegov obstoj. Na začetku decembra je južnokorejski parlament izglasoval odstavitev predsednice, hčerke diktatorja Park Čung Hija, zaradi korupcijskega škandala, v katerega je bila vpletena njena dolgoletna prijateljica in zaupnica Čoj Sun Sil. Predsednica naj bi namreč prijateljici pomagala pri izsiljevanju podjetij za denar in ji brez uradnih pooblastil dovolila vmešavanje v državne zadeve. O dokončni odstavitvi Park Geun Hjejeve, ki sicer do takrat ohranja naziv predsednice, a brez pooblastil, bo odločilo ustavno sodišče.

M. K.