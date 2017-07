Čopič zamenjal za ogenj, zdaj ustvarja jeklene portrete

Unikatno tehniko "metalurškega slikarstva" je razvijal 15 let

29. julij 2017 ob 15:34

Praga - MMC RTV SLO/Reuters

Ladislav Vlna iz Prage je zamenjal svoj čopič za acetilenski gorilnik in začel z ognjem "slikati" kovinske umetnine, predvsem portrete in figure, ki se spreminjajo glede na svetlobo.

Metalurška slikarska tehnika, kot jo je poimenoval 40-letni Čeh Ladislav Vlna, se začne s slikanjem osnutka na jekleno podlago, nato pa umetnik grafiko vreže v kovino ter izostri in spolira osnovno sliko. Zdaj pride na vrsto plamen, ki grafiki glede na temperaturo začne spreminjati barvo v neštete odtenke. Ta proces, ki ga je razvil Vlna, da umetnini unikaten izgled. "Slikam s pomočjo ognja namesto, da bi uporabljal čopič. S pomočjo vročine in ognja iz kovine izvabljam barve," je dejal.

Izgled vsake slike je pod močnim vplivom prisotne svetlobe in njenega odbleska s kovinske površine umetnine in tako se nenehno spreminjajo. Oblike v kovini z manipulacijo svetlobe dosežejo, da do izraza pridejo unikatne poteze z "ognjenim čopičem". "Slika na istem mestu izgleda drugače zjutraj ali pa zvečer, ker se skozi dan svetloba v prostoru spreminja," je še pojasnil umetnik.

Vlna za izdelavo posamezne kovinske slike potrebuje več tednov, nekatere kose pa je uspešno prodal že za več kot 8 tisoč evrov. Po njegovih besedah je za razvoj in izpopolnitev omenjene tehnike metalurškega slikarstva potreboval kar 15 let. Poleg ognjenega se ukvarja tudi z običajnim slikarstvom, na primer z ilustracijami za otroške slikanice ter z kiparjenjem.

G. K.