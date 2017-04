Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Južnoafriška umetnica Marlene Dumas je poleg črnega Jezusa, ki prosto lebdi brez križa, na svojo sliko med drugim umestila še v morju plavajoč čoln, ki ga napolnjujejo begunci in motiv pietà. Vendar je ta motiv tako rekoč obrnjen, saj moški nosi mrtvo žensko figuro – v nasprotju s klasično upodobitvijo Marije z mrtvim Jezusom v naročju. Foto: EPA 63-letna Marlene Dumas, ki sicer živi in dela v Amsterdamu, je do danes je razstavljala med drugim tudi v newyorški MoMI. Foto: EPA Sorodne novice Grožnje zaradi spomenika sirsko-nemškega umetnika v Dresdnu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Črni Jezus in gibanje Pegida domujeta v istem mestu

Nova oltarna slika v dresdenski Annenkirche

5. april 2017 ob 11:07

Dresden - MMC RTV SLO

Dresden se v zadnjih letih v medijih pojavlja predvsem v povezavi z gibanjem Pegida, ki se je oktobra leta 2014 začelo v tem mestu. Zadnje dni pa se prestolnica nemške zvezne dežele Saške pretežno omenja zaradi črnega Jezusa s slike nad oltarjem tamkajšnje cerkve.

Pegida – s polnim imenom Domoljubni Evropejci proti islamizaciji Zahoda (nem. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) - je v Dresdnu vzniknila kot protestno gibanje zaradi vse večjega priseljevanja zlasti mladih muslimanov v Evropo in Nemčijo. Mesto hoče zdaj dokazati, da zmore tudi drugače.

Na sliki južnoafriške umetnice Marlene Dumas je poleg črnega Jezusa, ki prosto lebdi brez križa, med drugim še v morju plavajoč čoln, ki ga napolnjujejo begunci in motiv pietà. Vendar je ta motiv tako rekoč obrnjen, saj moški nosi mrtvo žensko figuro – v nasprotju s klasično upodobitvijo Marije z mrtvim Jezusom v naročju.

"Nismo središče vesolja, temveč del njega"

Posamične slike na beli podlagi povezujejo veje drevesa življenja, slike v obliki medaljonov pa so razporejene kot drevesni listi. Dumasova je tako s svojo prvo oltarsko sliko, ki jo je ustvarjala štiri leta, podala kar nekaj gradiva za razpravo. V procesu nastajanja osem krat tri in pol metra velike umetnine je bila v stiku z lokalno skupnostjo, ki si je želela, da na sliki med drugim pristaneta motiva upanja in sedanjosti.

63-letna umetnica je svojo stvaritev pred dnevi tudi uradno predala dresdenski Annenkirche, kar je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA pospremila z besedami: "Nismo središče vesolja, temveč del njega." Pri ustvarjanju je sodelovala s svojim partnerjem Janom Andriessenom ter prijateljem in umetnikom Bertom Boogaardom. Pred začetkom slikanja je intenzivno preštudirala zgodovino Annenkirche, Dresdna in še posebej simbol križa. Ta je na sliki na enem izmed medaljonov, na katerem bel križ na modrem ozadju daje vtis okna.

Financiranje iz več malh

Marlene Dumas je svojo stvaritev podarila župniji, stroške nastanka (okoli 190.000 evrov) so med drugim pokrile različne fundacije in saška deželna cerkev. 70.000 evrov je prispevala cerkvena skupnost. Sodobna umetnina v sakralnem interjerju je bila deležna tudi precej ostrih kritik. Vendar je tamkajšnji župnik Christfried Weirauch dejal, da ni nujno, da bi bila oltarna slika vedno vsem "všeč". Župnik je dodal še, da je vendarle večina lokalne skupnosti navdušena nad novo pridobitvijo cerkve.

P. G.