Črni Panter na dobri poti do rekordnega premiernega vikenda

Lahko preseže uspeh Maščevalcev?

17. februar 2018 ob 14:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Evforija pred premiero Črnega panterja, najnovejšega Marvelovega blockbusterja, je že obrodila prve sadove: film je v nekaj dneh zunaj Amerike zaslužil skoraj 50 milijonov dolarjev, premierni konec tedna v ZDA pa bo morda celo podrl kak rekord.

Čez nekaj dni bo jasno, ali bo Marvelov (torej Disneyev) spektakel Črni panter pisal zgodovino: samo v petek je v ZDA zaslužil 70 milijonov dolarjev, čemur je treba dodati še 25 milijonov od četrtkovih predpremier. Ker je še prezgodaj za dokončne ocene, Disneyevi analitiki izkupiček premiernega konca tedna v ZDA (konzervativno) napovedujejo nekje med 190 in 205 milijoni dolarjev.

Lahko prekosi Maščevalce?

Črni panter bo najverjetneje brez težav podrl rekord najdonosnejše februarske premiere vseh časov (februar tradicionalno ni ravno mesec megaproračunskih filmov), čisto mogoče pa je, da bo ogrozil tudi rekord najuspešnejše premiere filma o superjunakih. Če hoče to lento, mora premagati Maščevalce in njihov 207-milijonski premierni konec tedna.

Ta hip je najdonosnejši "februarski" film še Deadpool, ki je pred dvema letoma v premiernem koncu tedna zaslužil dobrih 152 milijonov dolarjev.

Spektakel z 200-milijonskim proračunom, ki ga je režiral Ryan Coogler, simbolizira prelomen trenutek v hollywoodski zgodovini: to je najdražji film vseh časov s skoraj izključno temnopolto igralsko zasedbo in ustvarjalno ekipo. Wakandski kralj T'Challa oz. Črni panter je Chadwick Boseman, v zvezdniški igralski zasedbi pa so še Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker ter Andy Serkis in Martin Freeman.

Zgodba se začne s T'Challajevim kronanjem na prestol Wakande, tehnološko najnaprednejšega naroda na svetu, ki svoje bogastvo dolguje dragoceni kovini vibranium. A Wakanda iz strahu pred kolonizatorskimi težnjami ostalega sveta svoje bogastvo skriva pod krinko revne "dežele tretjega sveta", kar za seboj potegne številne dileme okrog tega, kako etično je, da se humanitarno ne udejstvujejo v svetu. Črni panter je torej film, ki širi in preizkuša meje tega, kaj lahko pričakujemo od filma o superjunaku. (MMC-jevo frecenzijo filma boste lahko prebrali v ponedeljek.)

V tednih pred premiero je okrog Črnega panterja vladalo silno vznemirjenje: v predprodaji je bilo kupljenih več vstopnic kot za kateri koli drug film doslej. V tem tednu so ga začeli predvajati skoraj povsod po svetu, tudi v slovenskih kinematografih (na premiero še čakajo v Rusiji, na Japonskem in Kitajskem.)

Pečat odobravanja tudi od kritikov

Navdušeni so tudi filmski kritiki: film ima na agregatni spletni strani Rotten Tomatoes trenutno 97 odstotkov pozitivnih ocen - tako visoko pri stroki ni kotiral doslej še noben Marvelov film (pa tudi nobeden iz konkurenčnega DC-jevega stripovskega sveta, ki ga ekranizira studio Warner.)

Men lie, women lie, numbers don’t!!!! Everybody go see #BLACKPANTHER!!!!! Let’s show our power at the box office!!!!! — Diddy (@Diddy) February 16, 2018

I woke up this morning, opened my eyes and whispered to myself “Black Panther is here.” And I was instantly recovered from Idris’ engagement. #BlackPanther — shonda rhimes (@shondarhimes) February 15, 2018

The trailers for Black Panther don't even begin to do the movie justice. This is easily one of the best Marvel films I've ever seen. #BlackPanther — Trevor Noah (@Trevornoah) February 14, 2018

A. J.