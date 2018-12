"Črtice v štiklce ali če Cankar bi popevke zlagal": v Zagrebu dnevi, posvečeni našemu pisatelju

Ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

3. december 2018 ob 15:07

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Črtice v štiklce ali če Cankar bi popevke zlagal je naslov večera šansonov, s katerim se drevi v Slovenskem domu v Zagrebu začenjajo Cankarjevi dnevi, ki jih organizirajo ob 100. obletnici njegove smrti.

V hrvaški prestolnici se bo tako do 13. decembra zvrstilo več dogodkov, kot so razstave, filmske in glasbene prireditve, literarni večeri in miklavževanje za otroke.

Na uvodnem večeru bo kantavtor Bor Seušek predstavil glasbene interpretacije njegovih del, po glasbenem programu pa bo na ogled igrano-dokumentarni film Cankar režiserja Amirja Muratovića, ki je oblikoval zgodbo o najpomembnejših dogodkih ob 100-letnici Cankarjeve smrti.

Cankar, ne jezi se!

V torek bodo v zagrebški knjižnici Bogdana Ogrizovića odprli razstavo družabnih iger in pisav Cankar, ne jezi se, ki so jo pripravili študenti katedre za informacijsko in grafično tehnologijo z ljubljanske naravoslovnotehniške fakultete. Sledila bo predstavitev hrvaških prevodov Cankarjevih del, ki je del projekta Svetovni dnevi Ivana Cankarja. Nekaj odlomkov hrvaških prevodov bodo prebrale študentke lektorata za slovenski jezik z zagrebške filozofske fakultete.

Slovenske pravljice in miklavževanje

Branje slovenskih pravljic in miklavževanje za otroke v Slovenskem domu je napovedano za četrtek, predvideno je tudi obdarovanje otrok. Slovenske pravljice in Cankarjeve črtice bo med drugimi brala tudi slovenska veleposlanica v Zagrebu Smiljana Knez.

Prav tako v četrtek je napovedan literarni večer z gostiteljem, hrvaškim dramskim umetnikom in pisateljem Enesom Kiševićem, ki se bo pogovarjal s svojim mariborskim kolegom, pisateljem in kantavtorjem Bojanom Sedmakom.

OŠ Ivana Cankarja tudi v Zagrebu

Ker pa ima tudi Zagreb osnovno šolo, ki nosi ime po Ivanu Cankarju, bodo v petek tam organizirali srečanje z učenci petih razredov. Omenimo še, da ta šola praznuje svoj dan 10. maja, torej ob dnevu Cankarjevega rojstva.

Sklepno dejanje Cankarjevih dni v Zagrebu pa bo prihodnji četrtek na filozofski fakulteti v Zagrebu z vnovičnim predvajanjem filma o Cankarju in predstavitvijo hrvaških prevodov Cankarjevih del.

P. G.