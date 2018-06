Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jana Ilić je kot desetetnica nastopila s flavto na najprestižnejši glasbeni sceni na svetu: na odru Carnegie Hall v New Yorku. Foto: Osebni arhiv Že med nastopom v New Yorku je Jana vedela, da bo flavto pred občinstvom igrala vse življenje. Foto: Osebni arhiv Bilo je neverjetno. Sploh nisem pričakovala, da bom na tem tekmovanju dobila prvo nagrado, pa še posebno. Občutek je bil čudovit. Ko sem prišla na oder, sem vedela, da bom to delala vse življenje, da bom nastopala po vsem svetu. Ves čas sem gledala občinstvo, ki me je z užitkom poslušalo. Jana Ilić o nastopu v Carnegie Hallu v New Yorku Jana se z lahkoto uči tudi slovenščine, pri čemer ji pomagajo sošolci in prijatelji. Foto: Osebni arhiv Bilo mi je težko, saj sem bila in sem še zdaj močno navezana na družino. A po nekaj mesecih sem se navadila, pomagali so mi prijatelji in profesorji, zato se mi zdaj zdi, da sem tukaj že od rojstva. Jana Ilić o selitvi iz Srbije v Slovenijo Res sem sproščena in zadovoljna, imam pa tudi tremo, a tisto pozitivno, pred nastopom. Ko pa pridem na oder in začnem igrati, se sprostim in vem, da je oder moj, zato se nimam česa bati. Jana Ilić o tremi

Čudežna deklica s flavto Jana Ilić: Šabac–Ljubljana via New York

Že kot desetletnica e s flavto nastopila v Carnegie Hallu

9. junij 2018 ob 14:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav ima Jana Ilić samo 12 let, se lahko pohvali z več kot 40 nagradami na glasbenih tekmovanjih od Italije, Nemčije, vse do Nizozemske, ZDA in Slovenije. V Ljubljani z družino živi od septembra lani in obiskuje konservatorij za glasbo.

"Pravzaprav nihče ne ve, kdaj sem rekla, da bi rada igrala flavto, in kje sem jo slišala. Moje prve besede so bile oče, mama, mucka, flavta," pripoveduje čudežna deklica Jana Ilić. Rojena je bila v Šabcu v Srbiji leta 2005. Janina starša povesta, da je že kot majhen otrok vedela, kaj hoče – igrati flavto. Do srečanja s flavto je Jana risala, vadila namizni tenis in moderni balet – dvakrat celo osvaja prvo mesto v kategoriji do sedem let!

V glasbeno šolo se je vpisala sama

Ker jo starša glede igranja flavte nista jemala resno, se je na sprejemni izpit za vpis v v glasbeno šolo prijavila sama in po le dveh mesecih vaj na tekmovanju osvojila prvo nagrado! Od takrat je osvojila že več kot 40 nagrad, med njimi kar 38 prvih, na tekmovanjih v Srbiji, Makedoniji, Italiji, Nemčiji in na Nizozemskem, kjer je kot zmagovalka kot nagrado prejela flavto!

Krona uspeha – nastop v Carnegie Hallu!

Jana Ilić, takrat desetletnica, je 1. maja 2016 nastopila v najslovitejši dvorani na svetu, newyorškem Carnegie Hallu: "Bilo je neverjetno. Sploh nisem pričakovala, da bom na tem tekmovanju dobila prvo nagrado, pa še posebno. Občutek je bil čudovit. Ko sem prišla na oder, sem vedela, da bom to delala vse življenje, da bom nastopala po vsem svetu. Ves čas sem gledala občinstvo, ki me je z užitkom poslušalo." Kako močna je njena ljubezen in želja po igranju flavte, kaže tudi primer, ki nam ga je povedal Janin oče, ki koordinira njene aktivnosti, vaje, nastope, PR – na enem izmed tekmovanj je nastopala hudo prehlajena, jemala je močne antibiotike, vendar je tudi takrat zmagala! Zgodba o Janinem uspehu je še zanimivejša, če vemo, da deklica ni iz glasbene družine.

Selitev v Ljubljano

Septembra lani se je petčlanska družina Ilić – oče, mati, starejša in mlajša Janina sestra ter Jana – preselila iz Šabca v Ljubljano, da bi lahko 12-letna Jana v boljših razmerah nadaljevala svojo obetavno glasbeno pot. Kako je selitev doživela Jana? "Bilo mi je težko, saj sem bila in sem še zdaj močno navezana na družino. A po nekaj mesecih sem se navadila, pomagali so mi prijatelji in profesorji, zato se mi zdaj zdi, da sem tukaj že od rojstva." Jana se ni ustrašila novega jezika, ki se ga je morala naučiti. Po desetih mesecih življenja v Sloveniji zelo dobro govori slovenski jezik.

Na vprašanje, ali poleg šolskih obveznosti in vaj sploh ima kaj prostega časa, je odgovorila, da zase vedno najde čas, prosti čas pa večinoma preživlja s prijatelji. Jana je izjemno nadarjena in ambiciozna, pa tudi izjemno prikupna in sproščena deklica, že vajena nastopov, intervjujev ... "Res sem sproščena in zadovoljna, imam pa tudi tremo, a tisto pozitivno, pred nastopom. Ko pa pridem na oder in začnem igrati, se sprostim in vem, da je oder moj, zato se nimam česa bati."

V Sloveniji že niza nove uspehe

V Srbiji je imela tudi nekaj solističnih koncertov, prvega v rojstnem mestu, Šabcu, 29. marca 2016. V Ljubljani Jana obiskuje Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana v razredu profesorice Neže Prešeren, s katero uspešno sodeluje in že osvaja prve nagrade – na Emona festivalu v Ljubljani, na mednarodnem spletnem tekmovanju Beograd in na mednarodnem tekmovanju The Muse v Grčiji, kjer je že tudi prejela vabilo za nastop na koncertu 30. junija v Atenah.

Družina Ilić ni izbrala Slovenije samo zaradi podobnosti jezikov, bližine in kakovostnih glasbenih ustanov, temveč tudi zato, ker upa, da bo njihova nadarjena hči deležna večje podpore, kot je je bila v Srbiji. Jana ima v Sloveniji začasno prebivanje, ki ji ne omogoča prijav za večino štipendij, kar bi ji vsekakor olajšalo udeležbo na številnih mednarodnih tekmovanjih in nastopih. Njena družina si želi, da bi v njihovi novi domovini prepoznali Janin talent ter da bi kmalu na največjih svetovnih tekmovanjih in odrih zastopala – slovenske barve.

