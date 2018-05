Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Investicija je ocenjena na 23 milijonov evrov. MOL je s sklepom o sofinanciranju prenove pridobila 13,4 milijona evrov, pri čemer gre za 10,7 milijona kohezijskih sredstev in nacionalni prispevek v znesku 2,7 milijona evrov. Sama pa bo za prenovo iz proračuna prispevala nekaj več kot devet milijonov evrov. Foto: BoBo Na primeru Cukrarne lahko pokažemo, da si vlada in občina skupaj upata lotiti tudi velikih, ambicioznih projektov in da smo dobro osmislili njihovo prihodnje delovanje. Miro Cerar Cukrarna je bila dolga leta prepuščena naključnim posegom in vztrajnemu propadanju. Foto: BoBo Sorodne novice Korak bliže prenovi Cukrarne: prejeli nekaj manj kot 11 milijonov evropskih sredstev Dodaj v

Cukrarna naj bi začetek prenove doživela že v prihodnjem mesecu

Celotna investicija je ocenjena na 23 milijonov evrov

25. maj 2018 ob 14:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prenovljena Cukrarna po besedah Blaža Peršina, direktorja Muzeja in galerij mesta Ljubljane, ki bo upravljal Galerijo Cukrarna, "ne bo le pomembna nova kulturna pridobitev, ampak bo pomenila tudi novo priložnost razvoja okolja, v katerem se bo nahajala".

Po izdani odločbi o financiranju projekta ureditve Galerije Cukrarna vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Mestni občini Ljubljana (MOL) je ljubljanski župan Zoran Janković na današnji slavnostni zaznambi pridobitve sklepa o sofinanciranju začetek prenove napovedal za prihodnji mesec.

Zapolnitev manka tovrstnih prostorov

Direktor MGML-ja Blaž Peršin je na slovesnosti pod Fabianijevim mostom poudaril, da bo galerija zapolnila manko ustreznih prostorov za izvedbo večjih razstav in prireditev, povezanih s sodobnim dojemanjem domače in tuje likovne produkcije. Izpostavil je tudi urbanistično dimenzijo projekta, saj se bo s prenovo Cukrarne mestno središče razširilo na mestni ring, s čimer bo omogočen razvoj tega sedaj degradiranega območja.

"Na primeru Cukrarne lahko pokažemo, da si vlada in občina skupaj upata lotiti tudi velikih, ambicioznih projektov in da smo dobro osmislili njihovo prihodnje delovanje," je v nagovoru dejal premier, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar. Izpostavil je, da bo s prenovljeno Cukrarno Ljubljana in z njo vsa Slovenija dobila novo pomembno prizorišče, tako za likovno umetnost kot za literaturo.

Prihodnost Cukrarne v denarnih zneskih

Celotna investicija je ocenjena na 23 milijonov evrov. Po besedah vodje službe za razvojne projekte in investicije na MOL-u Mete Gabron, sicer v postopkih javnih naročanj upajo na še ugodnejše ponudbe in nižji znesek same investicije. MOL je z že omenjenim sklepom o sofinanciranju prenove pridobila 13,4 milijona evrov, pri čemer gre za 10,7 milijona kohezijskih sredstev in nacionalni prispevek v znesku 2,7 milijona evrov. Sama pa bo za prenovo iz proračuna prispevala nekaj več kot devet milijonov evrov.

Na javni razpis prijavljena dva ponudnika

Kot je še povedala Gabronova, je postopek javnega naročanja sicer še v teku. Na javni razpis Mola za prenovo nekdanje Cukrarne sta se prijavila dva ponudnika, njuni ponudbi trenutno analizirajo, zaključena analiza pa je predpogoj, da zaključijo javno naročilo in podpišejo pogodbo z izvajalcem. Dodala je še, da glede na to, da je vsa izvedbena dokumentacija pripravljena, bo prenovo mogoče začeti takoj po podpisu pogodbe z izvajalcem del.

Napovedana tudi Palača Cukrarna

Kot je še povedala, jim je na MOL-u v programskem smislu ključno, da bo prenovljena Cukrarna generator novega mestnega predela. Z njeno prenovo bodo oživili še 2,5 kilometra obrežja Ljubljanice, ki je že oživljeno od Špice do Ambroževega trga. Ob tem upajo, da bo prenovljena Cukrarna s svojimi vsebinami tudi generirala nove vsebine v neposredni okolici. Po besedah Mete Gabron bo naslednji projekt MOL-a Palača Cukrarna na drugi strani Fabianijevega mostu, kjer bo glavni motiv knjiga.

P. G.