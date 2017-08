Cvitkovičeva Družinica premierno na prestižnem festivalu v Montrealu

Svetovna premiera na 41. mednarodnem festivalu

23. avgust 2017 ob 10:54

Montreal - MMC RTV SLO, STA

"Družinica je film o družini. Zgodba govori o povprečni slovenski družini srednjega razreda, ki se ji zgodijo različne osebne tragedije – izguba službe enega, nato še drugega starša. Iz tega sledi razpad, ki pa ni samo finančne narave, ampak tudi psihološke. Gre za razpad odnosov, ki so seveda posledica teh primerov. Skozi film skušam družinico vzpostaviti na novo," pravi režiser in scenarist Jan Cvitkovič o svojem novem filmu.

Celovečerni film Družinica bo v tekmovalnem programu 41. mednarodnega filmskega festivala v Montrealu doživel svetovno premiero. V tekmovalni program festivala, ki poteka od 24. avgusta do 4. septembra, je uvrščenih osemnajst filmov iz petnajstih držav. Družinica bo na sporedu v torek, 29. avgusta, ob 17. uri.

Med filmskimi festivali kategorije A

Montrealski festival spada med prestižne festivale kategorije A, za katerega velja, da spodbuja kulturno raznolikost in razumevanje med narodi. Prav tako se osredotoča na razvoj kakovostnega filma in spodbuja filmske ustvarjalce pri razvoju njihovih inovativnih del in talentov. Mednarodni festival je namenjen srečanjem profesionalcev z vsega sveta in je edini tekmovalni filmski festival v Severni Ameriki, ki ga priznava Mednarodna zveza združenja filmskih producentov (FIAPF).

Sicer pa se je Družinica že uspešno predstavila na letošnji filmski tržnici v Cannesu (Market Screenings 2017), film si bo mogoče ogledati na 20. festivalu slovenskega filma, kjer bo doživel slovensko premiero.

Zgodba vsakdana v Sloveniji ali kje drugje …

Družinica je zgodba, ki se v Sloveniji zgodi vsak dan, lahko pa bi se zgodila tudi kjer koli drugje. Osrednji zaplet filma se osredotoča na propad idiličnega razmerja med Markom in Dunjo. Razlog je pomanjkanje spoštovanja, ki ga povzročita izguba dela in finančni propad. Breme, ki ga starši ne zmorejo več nositi, vse bolj pada na ramena otrok.

V glavnih vlogah nastopajo Primož Vrhovec, Irena Kovačević, Miha Košec in Ula Gulič. Tragična zgodba gledalca popelje do boleče izkušnje, ki jo glasbeno mojstrsko nadgradi Damir Avdić, direktor fotografije je Marko Brdar.

Jeseni v slovenskih kinodvoranah

V sklopu dogodkov Naši filmi doma, ki jih v sodelovanju s Cankarjevim domom od jeseni organizira Slovenski filmski center, bo premiero pred redno distribucijo doživel v sredo, 11. oktobra, v Linhartovi dvorani.

Celovečerni film, ki ga je sofinanciral Slovenski filmski center, je nastal pod taktirko produkcijske hiše Perfo, producentov Andreja Štritofa in Aleša Pavlina. Koproducenta sta RTV Slovenija in Pilon Media.

