Da Vincijev Poklon svetih treh kraljev se obnovljen vrača v Uffizi

Konec leta razstava tri razstave o treh revolucionarjih

25. februar 2017 ob 16:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tabelna slika Poklon svetih treh kraljev, ki je Leonardo da Vinci nikoli ni dokončal, saj je delo prekinila njegova selitev na milanski dvor leta 1482, se po končanem restavriranju marca vrača v galerijo Uffizi.

Da Vincijevo delo je bilo šest let v restavratorski delavnici konservatorskega centra Opificio delle Pietre Dure. Razstavili ga bodo 28. marca pod naslovom Da Vincijev magični kozmos: restavriran Poklon svetih treh kraljev, ki bo na ogled do 24. septembra. Več kot dva kvadratna metra velika slika je največje Leonardovo ohranjeno delo tega tipa. Tedaj vodilnemu mojstru renesančnih Firenc so kot oltarno sliko leta 1481 naročili redovniki cerkve San Donato a Scopeto, a je Leonardo nikoli ni dokončal, saj ga je pot vodila na dvor milanskega vojvode Ludovica Sforza.

Delo je prišlo v roke Medičejcev, ki so stoletje pozneje prav v prostorih današnje galerije Uffizi uredili zasebni muzej. Ob Leonardovo sliko bodo obesili Poklon svetih treh kraljev, ki ga je leta 1496 naslikal Filippino Lippi, na kogar so se redovniki obrnili, potem ko je da Vinci opustil delo.

V sodelovanju z lokalnimi oblastmi pripravlja galerija Uffizi tudi razstavo umetnin, ki so jih rešili iz v potresu poškodovanih cerkva, muzejev in institucij v krajih Ascoli Piceno, Fermo in Macerata. Razstavo z naslovom Podvizati se moramo! Marke 2016-2017: rešeni zakladi in zakladi, potrebni rešitve, bodo prav tako odprli 28. marca, na ogled pa bo do 30. julija. Iztržek od prodaje vstopnic bodo namenili obnovi kulturne dediščine na potresno ogroženih območjih, ki naj bi po nedavnih ocenah italijanske agencije za civilno zaščito znesla do 3 milijarde evrov.

Od Martina Luthra do Sergeja Mihajloviča

Spomladanski razstavi sta namenjeni tudi spodbujanju večjega obiska v galeriji v času nizke turistične sezone. Po besedah direktorja Eikeja Schmidta bodo leto sklenili s tremi razstavami, ki bodo povezale tre velike revolucionarje z zbirko Uffizi. Ena bo namenjena reformatorju Martinu Luthru, ki ga je ovekovečil Lucas Cranach st., druga Leopoldu Medičejskemu, kardinalu in strastnemu zbiralcu, čigar dela so še danes v Uffizijevi zbirki.

Pri tretji razstavi se Uffizi povezuje s Puškinovim muzejem v Moskvi in Bolognsko kinoteko, pripravljajo pa osvetlite, kako je na Eisensteinovo filmsko govorico vplivala umetnost italijanske renesanse.

M. K.