Dali in Duchamp, nadrealist in oče konceptualizma bok ob boku

Prva razstava o povezanosti teh dveh umetnikov

17. oktober 2017 ob 09:42

London - MMC RTV SLO, STA

Pojmi, kot so ekscentričnost, umazane šale, bistroumne besedne igre in dekadentni eroticizem, so družili Salvadorja Dalija in Marcela Duchampa – družili so torej dva velika umetnika, katerih dela pa skoraj ne bi mogla biti bolj različna.

Razstava Dali/Duchamp, ki je trenutno na ogled v londonski Kraljevi akademiji umetnosti, odstira pogled v medsebojno naklonjenost in prijateljstvo med umetnikoma Salvadorjem Dalijem in Marcelom Duchampom.

Poleg njunih znanih umetnin so med drugim na ogled tudi manj znane Dalijeve fotografije in slike Duchampa ter korespondenca med umetnikoma, piše na muzejski spletni strani. Na londonski razstavi je mogoče videti okoli 80 del, vključno z Dalijevimi najboljšimi in tehnično dovršenimi slikami ter Duchampovimi ready-made stvaritvami.

Ko sta pisoar in kolo na ogled v galeriji

Francoski slikar in kipar Duchamp (1887–1968), oče konceptualne umetnosti, je znan predvsem po svoji Fontani, pisoarju, ki ga je pod psevdonimom Richard Mutt leta 1917 razstavil kot umetniško delo. S tem je dokončno prelomil s tradicionalno umetnostjo. Na začetku svoje poti pa je slikal v kubističnem slogu, a je v njegovih slikah že mogoče zaslediti prvine futurizma. Leto 1913 pomeni njegovo slovo od klasične umetnosti in poskus preseganja okvira njenih estetskih vrednot z razumsko akcijo ter željo vključiti se v svet okoli sebe neposredno s svojimi stvaritvami.

Tako je svoj prvi objekt vrste ready-made, in sicer prednje kolo kolesa, pritrjeno na podstavek, ustvaril prav leta 1913. S tem provokativnim dejanjem je futuristom sporočil, da je njihov trud, v sliki predstaviti in slaviti gibanje, nesmiseln, kajti to je mogoče bolje in enostavneje napraviti tako, da v prostor postaviš pravi gibljivi predmet. Leta 1914 se je Duchamp preselil v New York in postal eden vodilnih predstavnikov dadaističnega gibanja, časopis New York Dada je ustanovil sedem let po selitvi čez lužo.

"Nadrealizem sem jaz"

Dali (1904–1989) pa velja za enega najpomembnejših nadrealističnih slikarjev. Rodil se je v Figueresu v Španiji in po študiju v Madridu je odšel v Pariz ter se tam seznanil s Picassom, Bretonom in nadrealističnim gibanjem. Leta 1940 se je izselil v ZDA, leta 1948 pa se je preselil v Francijo.

Na podlagi intenzivnega študija psihoanalize je razvil t. i. paranoično-kritično metodo slikanja, s katero je kot izreden risar naturalistično natančne slikovne detajle združeval v ekscentrične in celo absurdne kombinacije, ki jih je sam imenoval ročno naslikane fotografije sanj. Nedvomno je ena osrednjih in najvplivnejših likovnih osebnosti 20. stoletja, čeprav so nekateri v njem zaradi že kar groteskne umetniške vizije prepoznali norca. Gojil je strast do zvezdništva in nekoč neskromno razglasil: "Nadrealizem sem jaz."

Razstava Dali/Duchamp je v prostorih londonske Kraljeve akademije umetnosti na ogled do 3. januarja prihodnje leto.

P. G., foto: EPA/AP