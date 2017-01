Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Pri Daliju je bil padec v natančnosti očiten pri 50. letu starosti, diagnozo parkinsonove bolezni pa je španski nadrealist dobil šele pri 76. letu starosti. Foto: EPA Analiza potez čopiča pripomore k zgodnji diagnozi nekaterih bolezni. Alzheimerjevo bolezen so mu diagnosticirali pri 85. letu starosti. Foto: EPA Raziskava je med drugim zajela tudi dela Marca Chagalla, Pabla Picassa in Clauda Moneta, ki naj ne bi trpeli za nobeno nevrodegeneracijsko boleznijo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dalíjeva in de Kooningova poteza več let pred diagnozo pokazala na bolezen

Analiza potez čopiča pripomore k zgodnji diagnozi nekaterih bolezni

31. december 2016 ob 14:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ko so Salvadorju Dalíju pri 76. letu starosti diagnosticirali parkinsonovo bolezen, so se mu roke že močno tresle. Vendar natančnost slikarjeve poteze je upadla že pri 50. letu starosti, ugotavljajo znanstveniki, ki pravijo, da proučevanje potez čopiča na slikah lahko pripomore k zgodnji diagnozi nevrodegeneracijskih bolezni.

Takšne rezultate je pokazala raziskava, ki so jo opravili na vzorcu 2.092 slikarskih del. Poleg Dalíjevih je nabor vključeval še slike Norvala Morrisseauja, ki je prav tako trpel za parkinsonovo boleznijo, ter abstraktnih slikarjev Willema de Kooninga in Jamesa Brooksa, ki sta bolehala za alzheimerjevo boleznijo. Upoštevali so še platna impresionista Clauda Moneta in dveh velikanov 20. stoletja, Marca Chagalla in Pabla Picassa, ki naj ne bi imeli tovrstnih težav z zdravjem.

Po besedah ene izmed avtoric projekta Alex Forsythe z Univerze v Liverpoolu je zgodnje odkritje takšnih simptomov vedno pomemben znanstveni dosežek. Vendar kljub zanimivim izsledkom je število upoštevanih slikarjev premajhno, da bi bili rezultati oprijemljivi. Tega se avtorji raziskave zavedajo. "Ne verjamem, da bo to postal nov način diagnosticiranja, mislim pa, da bo spodbuda k razmišljanju o novih pristopih pri raziskovanju demence," je še dejala.

Meritve natančnosti potez čopiča na slikarskih delih so znanstveniki opravili z metodo fraktalne analize, ki se sicer uporablja pri odkrivanju ponaredkov umetnin. Kot pravi Alex Forsythe, so fraktali neke vrste "prstni odtisi narave".

V opusu de Kooninga in Brooksa je padec v natančnosti poteze opaziti približno po 40. letu starosti. Oba sta diagnozo alzheimerjeve bolezni dobila veliko let pozneje – De Kooning leta 1989, ko je imel 85. let, Brooks pa pri 79. letu starosti. Pri Morisseauju je bilo podobno kot pri Dalíju. Tudi pri "Picassu s Severa", kot pravijo kanadskemu umetniku, je padec v natančnosti očiten pri delih, ki so začela nastajati okrog njegovega 50. leta starosti. Parkinsonovo bolezen so mu diagnosticirali 15 let pozneje. Po drugi strani je analiza pri Monetu, Picassu in Chagallu pokazala povečanje natančnosti v potezah poznih slik.

Spodbuda k novim pristopom pri raziskovanju bolezni

Alex Forsythe si želi predvsem, da bi raziskava stroko spodbudila k premišljevanju o tem, kaj se v možganih dogaja veliko pred diagnozo bolezni. "Mnoge skrbi, da demenca povzroči slabšanje spomina. Raziskava dokazuje, da se začne nekaj dogajati že mnogo pred tem."

Raziskava temelji na podobni analizi kot tista, ki se je osredotočala na upad jezikovnih sposobnosti pri ameriškem predsedniku Ronaldu Reaganu. Tudi ta je več let prehitel končno diagnozo, in sicer naj bi se začel leta 1980, kar je veliko pred njegovo diagnozo alzheimerjeve bolezni, ki jo je dobil šele leta 1994 v 83. letu starosti.

M. K.