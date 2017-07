Dalíjeve posmrtne ostanke bodo izkopali 20. julija

Umetnikova fundacija se je na odredbo že pritožila

14. julij 2017 ob 16:34

Madrid - MMC RTV SLO/STA

Špansko sodišče v Madridu je odredilo, da posmrtne ostanke umetnika Salvadorja Dalíja izkopljejo 20. julija. Tako naj bi pridobili DNK za ugotavljanje očetovstva, čemur nasprotujejo predstavniki Dalíjeve fundacije, ki so se na odločitev sodišča že pritožili.

Če bodo ugodili pritožbi, izkopa umetnikovih posmrtnih ostankov v Figuerasu še ne bodo naredili. Kot je znano, je sodišče izkop posmrtnih ostankov znamenitega španskega umetnika konec junija odredilo zaradi trditev Pilar Abel, da je Dalíjeva hči. Ker nimajo na voljo drugih vzorcev oziroma podatkov, s katerimi bi lahko z gotovostjo preverili, ali je bil ekstravagantni nadrealist zares njen biološki oče, so odredili, da izkopljejo njegove posmrtne ostanke. Pilar Abel, ki se ukvarja z vedeževalstvom, se je rodila v Figueresu leta 1956, slabo leto dni zatem, ko naj bi imel, tako trdi, Dalí razmerje z njeno materjo.

Vzorce DNK bodo strokovnjaki odvzeli neposredno iz krste, nato pa jih bodo poslali v analizo v Madrid. Po besedah predstavnice Fundacije Salvador Dalí, ki upravljajo njegovo dediščino, jih je sodišče obvestilo o nameri za izkop umetnikovih posmrtnih ostankov prihodnji četrtek, 20. julija, ob 9.30 po krajevnem času, a so proti odločitvi sodišča že vložili pritožbo in upajo, da ji bo ugodeno.

Prvič naj bi ji o domnevnem pravem očetu pripovedovala babica

Strokovnjaki so ta teden že pridobili vzorce sline Pilar Abel, ki jih bodo primerjali z umetnikovimi. Gospa, ki je med drugim osem let prerokovalka na televiziji v Gironi, pravi, da sta imela njena mati in umetnik razmerje leta 1955, ko je delala kot varuška pri neki družini v Cadaquesu. Tam je Dalí živel s svojo življenjsko sopotnico, ženo in muzo Galo. O pravem očetu naj bi Pilar Abel pri sedmih ali osmih letih prvič pripovedovala babica, mati pa naj bi razmerje najprej zanikala, nato pa priznala. Po navedbah odvetnika tožnice, njej v prid govorijo tudi nekatera pričevanja prebivalcev Figueresa, kjer so vedeli za razmerje med njeno materjo in umetnikom.

Danes eden najbolj prepoznavnih španskih umetnikov 20. stoletja, ki je pomembno vplival na nekatere vodilne predstavnike sodobnega ustvarjanja, med drugim Damiena Hirsta in Jeffa Koonsa, je pokopan v kripti svojega gledališkega muzeja v Figueresu, kjer je preživel zadnja leta svojega življenja. V mestu je tudi umrl 23. januarja leta 1989. V svoji dolgi karieri je Dalí ustvaril več kot 1.500 slik, ob tem pa tudi vrsto litografij, knjižnih ilustracij, kostumografij in scenografij. Tudi na drugih ustvarjalnih področjih je pustil svoj pečat, tudi v animiranem svetu Walta Disneyja.

