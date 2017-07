Dalíjevi brki: še vedno prvihani pod ravno pravim kotom

Španci uspešno speljali izkop in pridobivanje vzorca

21. julij 2017 ob 17:10

Figueres - MMC RTV SLO

Saga z izkopavanjem trupla Salvadorja Dalíja, ki mu bodo (ali pa ne) skoraj trideset let po smrti pripisali očetovstvo, je v poletnem zatišju dobila skoraj pretirane razsežnosti. Vseeno obstaja vsaj še en detajl, ki ga morate vedeti.

Strokovnjaki, ki so izkopali posmrtne ostanke velikega nadrealističnega umetnika (in ekscentrika) Salvadorja Dalíja, da bi pridobili vzorce za sodno odrejeni test očetovstva, so razkrili, da slikarjevo obličje 28 let po smrti še vedno krasijo tisti slavni, navzgor ukrivljeni brki.

Balzamer Narcís Bardalet, ki je Dalíjevo truplo za pokop pripravil leta 1989, je bil v četrtek zvečer priča "obratnemu" procesu, ki se ga najbrž nikoli ni nadejal. Vseeno pravi, da je bil silno zadovoljen, da je lahko še enkrat videl najprepoznavnejši atribut slavnega rojaka.

"Njegovi brki so nedotaknjeni, kot kazalca ure, ki kaže deset čez deset, tako, kot mu je bilo všeč. To je praktično čudež!," je komentiral za katalonsko radijsko postajo RAC1.

Dalí je pokopan v kripti pod muzejem, ki ga je sam ustanovil in kuriral v lastnem dobu v majhnem katalonskem mestecu Figueres v bližini Barcelone. Njegove ostanke so zdaj izkopali, da bi dokončno razčistili, koliko resnice je v trditvah 61-letne vedeževalke, ki je prepričana, da je umetnikova izvenzakonska hčerka.

Bardalet je sicer še malo podrobneje opisal trenutek, ko je včeraj prvič uzrl Dalíja: "Njegov obraz je bil pokrit s svilenim robcem - sijajnim robcem. Ko smo ga dvignili, sem z radostjo opazil, da so brki ostali nepoškodovani. Kar ganjen sem bil. Tudi njegove lase se je še videlo."

Pokojnikovo telo je danes po njegovih besedah videti "kot mumija, kot les" - menda je tako trdo, da so morali namesto skalpela uporabiti električno žago, da bi prišli do vzorca kosti. Za temeljito analizo laboratorij namreč potrebuje vzorec las, nohtov in dve veliki kosti. Tudi katalonsko visoko sodišče je v izjavi za javnost tik pred polnočjo potrdilo, da so bili vzorci uspešno nabrani.

Tono in pol težek nagrobnik so začeli z grobnice umikati včeraj zvečer, po zaprtju muzeja. Okrog stavbe so namestili ponjave, da bi pokojnikovo dostojanstvo zaščitili pred morebitnimi droni s kamerami.

"Kot Dalí brez brkov"

Laboratorijska analiza bo vzorce primerjala z genskim materialom Marie Pilar Abel, ki trdi, da je sad slikarjevega skoka čez plot leta 1955. Njeno poreklo naj bi bilo "javna skrivnost" v družini in v celem kraju. Uradno potrdilo si prizadeva dobiti že zadnjih deset let, o sebi pa pravi, da je nadrealistu tako zelo podobna, da "ji manjkajo samo še brki". Rezultati preiskave DNK-ja bodo znani čez mesec ali dva, in takrat bodo vzorce tudi vrnili v grobnico.

Ne gre samo za resnico, ampak tudi za denar

Španski zakon določa, da bo Pilar, če se izkaže, da je njena zgodba resnična, upravičena do četrtine slikarjeve dediščine. Fundacija Gala-Salvador Dalí, ki upravlja še vedno donosno Dalíjevo zapuščino, je izkopu seveda nasprotovala, še prejšnji mesec so skušali na sodišču doseči preklic odredbe za izkop, a neuspešno.

Desetletje iskanja odgovorov

Že leta 2007 so strokovnjaki do odgovorov skušali priti s pomočjo vzorca, pridobljenega z Dalíjeve posmrtne maske, a testiranja niso dala jasnega odgovora. Naslednje leto so srečo poskusili z DNK-jem iz materiala, ki ga je priskrbel pokojnikov biograf in prijatelj Robert Descharnes. Vedeževalka trdi, da rezultatov tega testiranja nikoli ni dobila, je pa Descharnesov sin leta 2008 za tiskovno agencijo efe zatrdil, da so bili rezultati negativni.

A. J.