Damjana Pečnik: zaupanje direktorju Luki Juriju prav tako pomeni zaupanje celotnemu kolektivu

V odzivu na pismo zaposlenih v Pokrajinskem muzeju Koper

5. april 2017 ob 18:52

Koper - MMC RTV SLO/STA

Državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Damjana Pečnik je na vprašanje zaposlenih Pokrajinskega muzeja Koper, naj pojasni izjavo, da zaupa direktorju muzeja Luki Juriju, med drugim odgovorila, da na ministrstvu zaupajo tako direktorju kot zaposlenim, saj muzej razumejo kot celoto.

Sestanek, ki je potekal v koprskem muzeju, je označila za konstruktiven. Pismo s prošnjo so zaposleni Pokrajinskega muzeja Koper državni sekretarki poslali po sestanku, ki so se ga 24. marca v muzejskih prostorih poleg zaposlenih in Damjane Pečnik udeležili še direktor, predstavniki sindikata, predsednica sveta zavoda Nataša Likar in predstavniki ustanovitelja. Damjana Pečnik je po koncu sestanka tedaj dejala, da so da bodo v zavodu skušali delovati konstruktivno in se pogovarjati med sabo, obenem pa je zatrdila, da Juri še vedno uživa njihovo zaupanje.

Še istega dne je presenečenje nad njenimi besedami izrazil generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije - KS 90 Damjan Volf, delavci muzeja pa so na državno sekretarko naslovili odprto pismo. "Vašo izjavo o zaupanju v delo direktorja Pokrajinskega muzeja Koper Luke Jurija razumemo kot podporo praksi, ki se jo poslužuje, kot posmeh muzejski stroki ter zanikanje tako slovenske kot mednarodne zakonodaje, ki bdi nad varstvom premične kulturne dediščine," so med drugim zapisali.

Damjana Pečnik je v odzivu zapisala, da so na sestanku, ki je bil po njenem prepričanju konstruktiven, tako zaposleni kot direktor podrobneje predstavili stanje in stališča. "Ugotovljeno je bilo, da s primerno komunikacijo problemi nikakor niso nerešljivi. Ministrstvo za kulturo se je skladno s pristojnostmi omejilo na državno javno službo, predstavilo nekaj stališč in predlagalo nekaj konkretnih rešitev," je naštela.

Pravi, da razumejo na ministrstvu Pokrajinski muzej Koper kot eno celoto, tako zaposlene kot direktorja, zato je izpostavljeno zaupanje direktorju pomenilo prav tako zaupanje celotnemu kolektivu. Dejala je še, da se bodo ponovno sestali konec leta in "preverili ali so šla prizadevanja vseh v pravo smer". Obenem je dodala, da so "vrata ministrstva vedno odprta za konstruktivne pogovore vseh zaposlenih v javnih zavodih s področja kulture".

M. K.