Danes bodo znani nominiranci za oskarje

Razglasitev bomo spremljali v živo na MMC-ju

24. januar 2017 ob 12:16,

zadnji poseg: 24. januar 2017 ob 12:17

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti bo danes okrog 14. ure objavila nominirance za najbolj odmevne filmske nagrade oskar.

Podelitev bo 26. februarja letos v Los Angelesu v prenosu televizije ABC vodil komik Jimmy Kimmel. Na Zlatih globusih, ki so solidna napoved za oskarje, je kraljeval muzikal Dežela La La.

Romantična glasbena drama režiserja Damiena Chazella je na zlatih globusih dosegla 100-odstotni izkupiček oziroma je od sedmih nominacij pobrala sedem nagrad. Ker pripoveduje zgodbo o Hollywoodu, skorja ni dvoma, da ne bo nominirana tudi za oskarje.

Po velikem lanskoletnem razburjenju, da v Akademiji primanjkuje žensk in manjšin je tokrat malce drugače. Od lani se je število članov z glasovalno pravico okrepilo za skoraj 700.

Med novinci, ki predstavljajo le deset odstotkov celotnega članstva Akademije s pravico glasu, je 46 odstotkov žensk oziroma 41 odstotkov pripadnikov manjšin.

Filmom kot so Mesečina, Lev, Skriti faktorji, Loving, "The Birth of a Nation", "Fences" in Molk, kjer prevladujejo "nebeli" igralci, se morda obeta kaj več možnosti za nagrade.

Podobno velja tudi za igralke in igralce, med njimi so denimo Mahershala Ali, Gabrielle Union, America Ferrera, Denzel Washington in drugi, ter režiserje Dee Rees, Cary Joji Fukunaga in Ryan Coogler.

Analitiki možnosti za nominacije med režiserji pripisujejo poleg Chazellu tudi Barryju Jenkinsu (Mesečina), Kennethu Lonerganu (Manchester by the Sea), Denisu Villeneuvu (Prihod), Martinu Scorseseju (Molk), Garthu Davisu (Lev), Davidu Mackenzieju (Za vsako ceno) in Tomu Fordu (Nočne ptice). Podobno velja tudi za njihove filme.

Zlati globus za najboljši tujejezični film je pobral francoski film Ona, Isabelle Huppert pa celo nagrado za najboljšo žensko vlogo in verjetno se ji obeta tudi nominacija za oskarja. Akademija ima namreč sedaj tudi več kot 280 tujih članov iz 59 držav. Vendar pa film ni prišel niti v ožji izbor za nominacije za oskarja.

Nominacijo za glavno žensko vlogo napovedujejo tudi Natalie Portman (Jackie), Amy Adams (Prihod), Meryl Streep (Slavno neslavna Florence), Emily Blunt (Dekle na vlaku) in seveda Emmi Stone (Dežela La La).

Pri moških so poleg Ryana Goslinga (Dežela La La) v igri za nominacije tudi Casey Affleck (Manchester by the Sea) in Denzel Washington (Fences), Andrew Garfield (Greben rešenih, Molk), Viggo Mortensen (Kapitan fantastični), Joel Edgerton (Loving) in Jake Gyllenhaal (Nočne ptice).

Med tujejezičnimi filmi so v ožji izbor za pet nominacij med drugim prišli filmi iz Avstralije (Tanna), Kanade (Juste la fin du monde), Danske (Under sandet), Nemčije (Toni Erdmann), Irana (Trgovski potnik), Norveške (Kongens nei) in Rusije (Raj).

A. K.