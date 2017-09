Danes na TV SLO 1: Danny Collins z Alom Pacinom in Katarino Čas

Komična drama v režiji Dana Fogelmana

13. september 2017 ob 14:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odcveteli rockzvezdnik Danny Collins (Al Pacino) se odloči, da bo spremenil svoje življenje, potem ko v roke dobi pismo, ki ga je nanj pred štirimi desetletji naslovil John Lennon.

Zakaj je pismo toliko let potovalo do naslovnika? In zakaj ga je doseglo prav zdaj, ko je njegova filozofija rokenrola zašla v težave, ko ne najde več smisla v životarjenju med drogami in seksom?

Danny si je že davno izbral lažjo pot: pisal je uspešnice in tako hitro prišel do denarja in slave. Pozabil je na ustvarjalnost, pravzaprav se je kot glasbeni umetnik zanemaril. Toda zapoznelo Lennonovo pismo je padlo v njegovo življenje kot bomba; Lennon je Dannyju namreč napisal, ko je bil ta še na začetku svoje poti, naj posluša svoje srce in naj ne podlega glasbenim okusom ...

Danny je zaradi pisma pretresen. Tudi njegova mlada in lepa partnerica Sophie (Katarina Čas) prispeva svoj delež k njegovi odločitvi, da bo spremenil življenje. Že nekaj časa ji greje posteljo mlajši, zato Danny sklene opraviti z njeno nezvestobo, hkrati ima še neporavnane račune s svojim odtujenim sinom in spoznal je šarmantno, simpatično hotelirko, ki bi morda bila prava partija zanj.

V filmu, ki je režijski prvenec Dana Fogelmana, posnet po resnični zgodbi, poleg Pacina v osrednjih vlogah igrajo še Jennifer Garner, Annette Bening, Bobby Cannavale in Christopher Plummer. Vabljeni k ogledu te komične drame v okviru filma tedna danes ob 20.00.

A. K.