Danes na TV SLO: odkrivanje poetike brutalistične arhitekture

Britanska dokumentarna oddaja v dveh delih

31. januar 2017 ob 16:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Brutalizem, britanska različica povojnega modernizma, je bila zaradi svojega surovega, trdnjavskega videza dolga leta zaničevano obdobje v zgodovini arhitekture. Danes je percepcija teh betonskih struktur povsem drugačna, ceni se jih kot monumentalne spomenike jasne estetike preteklih dni, stanovanja v njih pa spadajo med najbolj iskana na tržišču.

Danes ob 20.00 in pa prihodnji torek bo na 2. programu Televizije Slovenija to arhitekturno obdobje predstavila britanska dokumentarna oddaja Bunkerji, brutalizem in zadrtost: poetika betona.

Avtor oddaje Jonathan Meades popelje gledalce skozi obdobje, v katerem si arhitektura ni prizadevala biti všečna. S taktiko šoka zahteva od nas, da poiščemo lepoto v grobih formah, ki navadno veljajo za grde.

Ime je arhitekturno gibanje, ki je podobe britanskih stavb, zlasti stanovanjskih kompleksov, izobraževalnih ustanov in nakupovalnih centrov, zaznamovalo v šestdesetih in sedemdesetih let 20. stoletje, dobilo po francoski besedi za brut (surovo), natančneje Le Corbusierjevi obrazložitvi, zakaj je posegel po svoje materialu, "béton brut". Britanski arhitekturni kritik Reyner Banham si jeizraz sposodil in nov slog poimenoval brutalizem.

Od slikovitega baroka do Tammsove vojaške arhitekture

Dokumentarna oddaja popelje po ključnih stavbah te britanske arhitekturne smeri ter nekaj najznačilnejših brutalističnih gradenj drugod po Evropi. Predstavi pa tudi njene prednike in se sprehodi nazaj do baroka in neogotike pa spet naprej do vojaške arhitekture nemškega arhitekta Friedricha Tammsa.

M. K.