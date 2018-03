Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lutkovna umetnost je umetniška oblika, "ki še ni v polnosti razkrila celote bogastva človeške dediščine in njenega prispevka k resničnemu zavedanju vsega človeštva," je med drugim zapisala Werewere-Liking Gnepo, avtorica letošnje mednarodne poslanice ob dnevu lutk. Foto: Mini Teater Ob 17. uri bo v tunelu Lutkovnega gledališča Ljubljana na ogled predstava Nekje drugje, ki govori o deklici, ki se znajde v osrčju vojne. Foto: LGL/Jakub Wittchen Za evropski dan stare glasbe so pri Evropski mreži za staro glasbo izbrali rojstni dan Johanna Sebastiana Bacha, ki se je rodil 21. marca 1685. J. S. Bach - ki velja za enega največjih skladateljev vseh časov, a je v času življenja bolj slovel po svojih orgelskih veščinah - je izhajal iz glasbene rodbine, v kateri so bili skoraj vsi skladatelji ali organisti - njegov oče Johann Ambrosius Bach je bil dvorni in mestni glasbenik. Foto: EPA Program koncerta, ki ga bosta v četrtek v mariborski Minoritski cerkvi izvedla Carmina Slovenica pod umetniškim vodstvom Karmine Šilec in ansambel !Kebataola!, obsega dela srednjeveških skladateljic Kassie in Hildegarde iz Bingna, gregorijanske in ortodoksne napeve ter skladbe anonimnih avtorjev, ohranjene v kodeksu Calixtinus, kodeksu Las Huelgas (na posnetku) in v drugih srednjeveških rokopisih. Foto: Wikipedia Sorodne novice Direktor festivala Seviqc Brežice napovedal gladovno stavko, če finančna sredstva ne bodo kmalu zagotovljena Lutkovno paragledališče Zvitorepec bo zaposlovalo invalide Vera v lutko - razmišljanje o lutkovni umetnosti Dodaj v

Danes tudi svetovni dan lutk in evropski dan stare glasbe

Lutkarji slavijo od leta 2003, glasbeniki od 2013

21. marec 2018 ob 12:26

Ljubljana/Maribor - MMC RTV SLO, STA

Leta 2003 je mednarodno združenje lutkarjev Unima današnji dan razglasilo za svetovni dan lutk, na pobudo Evropske mreže za staro glasbo pa je današnji dan od leta 2013 tudi evropski dan stare glasbe.

Lutkarji so mednarodno poslanico letos zaupali multidisciplinarni umetnici Werewere-Liking Gnepo s Slonokoščene obale, za slovensko pa so poskrbeli v Kulturno-umetniškem društvu Moment iz Maribora. V lutkovnih gledališčih v Ljubljani in Mariboru ob svetovnem dnevu lutk pripravljajo poseben program.

Z lutkami do svobode izražanja in ustvarjanja

Lutkovna umetnost je umetniška oblika, "ki še ni v polnosti razkrila celote bogastva človeške dediščine in njenega prispevka k resničnemu zavedanju vsega človeštva," je med drugim zapisala Werewere-Liking Gnepo. V društvu Moment pa so zapisali, da lutkovno razmišljanje in uporaba lutkovnosti v uprizoritveni umetnosti ponujata svobodo izražanja in ustvarjanja - lutkovna umetnost ponuja odprtost, komunikativnost in vedoželjnost.

Pestro tudi v predoru lutkovnega gledališča

V lutkovnih gledališčih v Ljubljani in Mariboru ob tem dnevu pripravljajo poseben program. Lutkovno gledališče Ljubljana skupaj z Ljubljanskim gradom vabi na vodeni ogled samega lutkovnega gledališča in Lutkovnega muzeja. Od blizu se bo mogoče seznaniti z zaodrjem gledališča in delavnico, kjer nastajajo nove lutke in kjer restavrirajo stare. V muzeju bodo obiskovalci spoznali ključne mejnike slovenske lutkovne zgodovine in različne lutkovne tehnike. V predoru pod gledališčem si bo mogoče ogledati predstavo Nekje drugje, pretresljivo zgodbo o nesmiselnosti vojnih grozodejstev.

Izdelava lastne lutke v Mariboru

V Lutkovnem gledališču Maribor pa vabijo na brezplačno lutkovno delavnico na temo lutk Eke Vogelnik, ene najbolj prepoznavnih slovenskih lutkaric. Otroci si bodo najprej ogledali razstavo Lutke in maske Eke Vogelnik v kleti Minoritske cerkve in nato pod mentorstvom Bibi Bobnar ustvarjali svoje lutke.

Glasbeno na rojstni dan J. S. Bacha

"Evropski dan stare glasbe je osrednji dogodek za promocijo zgodovine glasbene dediščine v Evropi. Cilj je povečati ozaveščenost o glasbi iz srednjeveškega, renesančnega in baročnega obdobja ter z njo seznaniti širši krog poslušalcev, zato v tem tednu potekajo po vsej Evropi koncerti in številni drugi dogodki," so poudarili pri Carmini Slovenici, ki se praznovanju pridružuje s koncertom srednjeveške sakralne glasbe INTONO.

Osrednji del kulturne dediščine stare celine

Evropski dan stare glasbe sovpada z rojstnim dnem skladatelja Johanna Sebastiana Bacha. Zgodnja glasba je osrednji del evropske kulturne dediščine in je tesno povezana z drugimi umetniškimi izrazi, kot so ples, gledališče in arhitektura. Obsega več kot tisočletno glasbeno zgodovino, zapisano ali preneseno z ustno tradicijo, od srednjega veka do konca 18. stoletja. Medtem ko so nekateri skladatelji teh obdobij splošno znani, obstaja še veliko repertoarjev, ki jih današnje občinstvo šele odkriva, še piše v sporočilu za javnost.

Malo denarja, malo glasbe

V okviru brežiškega festivala stare glasbe Seviqc Brežice so že v preteklosti pripravili posebno prireditev, a te letos zaradi zapletov pri pridobivanju finančne podpore ministrstva za kulturo ne bo. So pa iz Seviqc Brežice prav vsem zaželeli lepo praznovanje in ljubitelje stare glasbe povabili, naj danes obiščejo uradno spletno stran evropskega dneva stare glasbe, prek katere bo mogoče v živo spremljati koncerte iz vse Evrope.

Dela srednjeveških skladateljic v Minoritski cerkvi

V četrtek bosta Carmina Slovenica pod umetniškim vodstvom Karmine Šilec in ansambel !Kebataola! v mariborski Minoritski cerkvi izvedla koncert srednjeveške sakralne glasbe INTONO. Koncertni program obsega dela srednjeveških skladateljic Kassie in Hildegarde iz Bingna, gregorijanske in ortodoksne napeve ter skladbe anonimnih avtorjev, ohranjene v kodeksu Calixtinus, kodeksu Las Huelgas in v drugih srednjeveških rokopisih.

P. G.