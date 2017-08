Daniel Craig: Da, še petič (in zadnjič) bom James Bond

Ugibanja o nasledniku: Idris Elba?

16. avgust 2017 ob 08:33,

zadnji poseg: 16. avgust 2017 ob 08:52

Los Angeles - MMC RTV SLO

Daniel Craig je v pogovorni oddaji Stephena Colberta potrdil, da se bo na platnu še petič prelevil v tajnega agenta 007 - Jamesa Bonda.

"Najslabše varovano skrivnost v svetu filma", kot so jo označili pri Guardianu, je omenjeni voditelj prvi uspel izbezati iz britanskega igralca, ki je kot "blond Bond" prvič nastopil leta 2001 v pustolovščini Casino Royale, nazadnje pa predlani v filmu Spectre.

Že nekaj dni se je veliko pisalo o tem, kakšna bo usoda novega filma o agentu 007, ki naj bi v kine prišel leta 2019, pa tudi na glas spraševalo, ali bo Craig, ki je po koncu snemanja zadnje bondiade izjavil, da "bi si raje prerezal žile kot nastopil v še enem filmu o Bondu", resnično sodeloval pri projektu. Na neki ameriški radijski oddaji je 49-letni igralec povedal, da bi z veseljem posnel še enega Bonda, a da se o tem še odloča po osebni plati.

"Precej skrivnosten sem glede tega. Že ves dan dajem intervjuje in vsi me sprašujejo o tem in mislim, da sem se kar dobro izogibal odgovoru. A zdi se mi, da, če bom s kom iskren, naj bo to s tabo," je Craig odgovoril na Colbertovo vprašanje o dolgotrajnih ugibanjih o tem, ali bo še enkrat Bond ali ne. Voditelj je nato neposredno vprašal: "Potrebovali bi nekaj dobrih novic. Daniel Craig, se boš vrnil kot James Bond?" Igralec je nedvoumno odvrnil: "Da." S to besedico je izzval navdušenje med studijskim občinstvom, a nato namignil, da bo tokrat v službi njenega veličanstva resnično zadnjič. "Mislim, da je to to. Hočem oditi na vrhuncu in komaj čakam."

Že nekaj let se ugiba tudi o tem, kdo bi utegnil biti Craigov naslednik, šušlja se denimo o britanskih zvezdnikih Tomu Hiddlestonu in Tomu Hardyju. Mnogi pa menijo, da je skrajni čas, da bi bil sloviti tajni agent iz knjig Iana Fleminga temnopolt; v tem primeru je skoraj soglasno mnenje, da bi bil za vlogo odlična izbira Idris Elba, prav tako Craigov rojak, ki pa sam meni, da je (pri 44) za ta podvig "prestar".

