Daniel Day-Lewis v modnih krogih povojnega Londona

Novi film Paula Thomasa Andersona je dobil datum premiere

3. april 2017 ob 18:17

Los Angeles - MMC RTV SLO

Je prezgodaj, da se začnemo pogovarjati o oskarjevski sezoni 2018? Uradno je bilo potrjeno, da novi film Paula Thomasa Andersona, v katerem nastopa enigmatični Daniel Day-Lewis, v kinematografe prihaja okrog božiča.

To seveda pomeni, da ima studio Focus Features za celovečerec, ki uradno še nima naslova, visoke upe: zadnji meseci v letu so optimalen termin za premiero filmov, ki hočejo pritegniti pozornost Akademije in drugih organizacij, ki podeljujejo filmske nagrade.

Projekt, o katerem ni skoraj nobenih informacij, filmoljubi kljub temu pozorno spremljajo že od prvih govoric naprej - ne samo zato, ker bosta režiser in igralec sodelovala prvič po izjemni drami Tekla bo kri (2007), ampak tudi zato, ker Day-Lewis pred kamero ni stopil že od biografskega filma Lincoln (2012), ki mu je prinesel njegovega tretjega oskarja.

O sinopsisu novega filma ne vemo skoraj ničesar, gotovo pa je, da Andersona ne zanima več vrtanje za nafto po New Mexicu: novi film je postavljen v svet visoke mode in v London petdesetih let 20. stoletja. V igralski zasedbi so še Lesley Manville, Richard Graham in Vicky Krieps, glasbo pa bo zložil Jonny Greenwood, sicer kitarist zasedbe Radiohead.

Ni bilo težko dobiti sredstev

Film nastaja pod skupnim okriljem Focus Featuresa in studia Universal; projekt so menda dobili v roke po ostri dražbeni vojni s studiom Fox Searchlight. Proračun se giblje v znesku 35 milijonov dolarjev, kar je za Andersonov film zelo veliko (nazadnje je imel tak proračun pred 18 leti za Magnolio).

Kultni režiser bo v še nenaslovljenem projektu, tako uradno sporočilo za javnost, "še enkrat raziskoval svojstveni, kipeči milje 20. stoletja". "Paul Thomas Anderson je izjemen pripovedovalec zgodb, ki zna občinstva očarati s kompleksnimi, fascinantnimi liki. V čast nam je, da bomo lahko razveselili ljubitelje filma, ki že dolgo čakajo na njegovo naslednje sodelovanje z Danielom Day-Lewisom."

Paul Thomas Anderson je v kinematografih nazadnje gostoval s kritiško ne ravno dobro sprejeto Skrivno pregreho (Inherent Vice, 2014), pred tem pa z Gospodarjem (2012), enim zadnjih filmov Phillipa Seymourja Hoffmana. Še lani se je pisalo o tem, da za studio Warner piše scenarij za novo adaptacijo Ostržka, a je nato od projekta odstopil.

A. J.