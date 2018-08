Danny Boyle se je umaknil od režije novega Bonda

Snemanje bi se moralo začeti decembra v studiih Pinewood v Londonu

22. avgust 2018 ob 10:38

London - MMC RTV SLO

Tri mesece po tem, ko so producenti oznanili, da so režijo 25. filma o Jamesu Bondu zaupali Dannyju Boylu, so javnost obvestili, da režiser zapušča ekipo novega filma te franšize dolge kilometrine. Kot razlog za opustitev projekta je režiser navedel "ustvarjalne razlike". Začetek snemanja filma je bilo sicer napovedano za letošnji december, ali so v studiu že poiskali njegovo zamenjavo, pa za zdaj še ni znano.

Novico o tem, da je Boyle prekinil sodelovanje, so dolgoletna producenta Michael G. Wilson in Barbara Broccoli ter igralec Daniel Craig sporočili v izjavi za javnost na uradnem profilu na Twitterju. Novi film še nima naslova, zato pa so v koledarju že izbrali datum britanske premiere, in sicer 25. oktober 2019. Po Boylovem odhodu je seveda vprašanje, koliko bo začrtana časovnica ostala nespremenjena.

Medtem ko bi bilo to Boylovo prvo srečanje s spektakelskimi akcijami, spopadi in vsestranskimi tehničnimi igračkami agenta 007, pa se v njegov svet že petič in menda tudi zadnjič vrača Daniel Craig (prvič se je v vlogi Bonda preizkusil v Casinu Royale, zatem pa nadaljeval še v Kvantumu sočutja, Skyfallu in Spectru). Za Boyla in Craiga bi bil to prvi skupni celovečerni film, sodelovala pa sta že pri kratkem promocijskem filmu, ki so ga leta 2012 prav na temo Bonda skupaj z britansko kraljico posneli za Olimpijske igre v Londonu.

Scenarij pisal s sodelavcem iz Trainspotting

Ko so maja razkrili, da bo režijske vajeti 25. filma franšize prevzel Boyle, sta Wilson in Broccoli izrazila navdušenje, da se jim je pridružil izjemno nadarjen režiser. Boyle je sicer že marca ob robu prireditve v New Yorku razkril, da je s svojim dolgoletnim kolegom Johnom Hodgeem, s katerim je sodeloval že pri filmu Trainspotting (1996), sodeloval pri pisanju scenarija za novega Bonda. Ali Hodge kljub Boylovemu odhodu ostaja v ekipi, ni znano.

To seveda ni prvi primer, ko so ustvarjalne razlike v različni smeri poslale producente in režiserja – med zadnjimi primeri je Solo, ki je sredi produkcije lani izgubil Phila Lorda in Christopherja Millerja. Kritiško slabo sprejeto medpoglavje Vojne zvezd je nato prevzel Ron Howard.

Boyle se nikoli ni zares videl ob Bondu

Na družbenih omrežjih se medtem že razpreda o mogočih razlogih, ki se v resnici skrivajo za "ustvarjalnimi razlikami", češ da so to le druge besede za to, da si je režiser zamislil lastno vizijo Bonda, producenti pa so vztrajali pri svoji več kot pol stoletja dolgi tradiciji. Na BBC-ju po drugi strani pravijo, da Boylov odhod v resnici ni tako veliko presenečenje in ob tem spomnili, da je že v intervjuju leta 2013 dejal, da ni najbolj prava oseba za režiranje Bonda. Lani je na vprašanje, ali bi lahko režiral film o Bondu, dejal: "Ne, nisem prav dober z gromozanskimi denarnimi zneski."

Britanski režiser, ki je med drugim režiral še filme Sončna svetloba, 127 ur in Steve Jobs, je sicer največji uspeh doživel z Revnim milijonarjem iz leta 2008. Film je poleg oskarja za režijo prejel še sedem zlatih kipcev.

Zadnja dva filma v Bondovi franšizi, Skyfall (2012) in Spectre (2015), sta nastala pod taktirko Sama Mendesa, ki ni želel prevzeti še enega filma. Režiser z oskarjem ovenčanega Revnega milijonarja in legendarnega Trainspottinga se je kot mogoči režiser filma o Bondu omenjal že dlje časa. Prav tako pa so se pojavljala tudi druga imena, med njimi David Mackenzie, Denis Villeneuve in Yann Demange.

M. K.