Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pompeji so za rimskim Kolosejem druga najbolj obiskana turistična znamenitost v Italiji. Lani so v njej našteli rekordnih 3,2 milijona obiskovalcev. Foto: EPA 14. februarja bodo začeli z obnovo Hiše nedolžnih ljubimcev. Obnova naj bi trajala štiri leta. Foto: EPA Ljubimca v poljubu krasita eno izmed sten manjše jedilnice. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Darilo za valentinovo: Vrata začasno odpira Hiša nedolžnih ljubimcev v Pompejih

Kmalu se začenja obnova

11. februar 2017 ob 13:00

Neapelj - MMC RTV SLO/STA

Pred valentinovim bodo na arheološkem najdišču Pompeji za nekaj dni odprli Hišo nedolžnih ljubimcev, poznano po stenski slikariji, ki prikazuje ljubimca v poljubu.

Razkošna nekdanja hiša peka, ki se ponaša tudi z vrtom, hlevom in mlinom, se je za obiskovalce odprla danes, zadnji ogledi pa bodo mogoči 14. februarja. Takrat se bodo namreč začela restavratorska dela, ki bodo predvidoma trajala štiri leta.

"Gre za arheološko dediščino, obenem so dobro vidni sledovi izbruha Vezuva, potem pa so tu še konservatorski problemi, povezani z ostrešjem, terenom, ohranitvijo fresk," je povedala arheologinja Alberta Mattelone.

Ohranjena okostja poginulih živali

Poljub krasi eno od sten manjše jedilnice, v kateri so mizo s treh strani obdajala ležišča, na katerih so Rimljani leže jedli in pili. Ob jedilnici je bila nekoč pekarna, kjer so bili milni za mletje žita in velika peč za peko kruha, zraven nje pa prodajalna. Kamnite mline je gnalo šest mul in osel, ki jih je izbruh vulkana ujel v hlevu. Danes je tako v hiši mogoče videti tudi še ohranjena okostja poginulih živali.

Za hlevom stoji Hiša slikarjev pri delu, v kateri je bil notranji okras, ko je leta 79 izbruhnil Vezuv, izgotovljen le do polovice, ter ob njej vrt, ki je danes rekonstruiran v prvotno stanje.

Hiša je bila za javnost zaprta od leta 2010

Kompleks so prvič začeli izkopavati leta 1912, ko so odkopali balkon, ki pa je bil nato poškodovan med bombardiranjem v drugi svetovni vojni. Obsežnejša izkopavanja so se začela leta 1982 in so potekala do leta 2004. Leta 2010 so hišo na kratko odprli za javnost in jo nato ponovno zaprli.

"Zdaj jo bomo znova odprli za valentinovo, saj želimo, da si jo ljudje ogledajo, preden jo ponovno zapremo zaradi restavracije strehe in podporne strukture," je dejal arhitekt Michele Granatiero, ki bo bdel nad prenovo. V Pompejih se je v zadnjih letih zaradi slabega vzdrževanja in močnih deževij že porušilo več zidov.

Sa. J.