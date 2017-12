Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "To se mi zdi lepa gesta in način, s katerim lahko opozoriš na določene igralske kreacije, sploh ker naše gledališče nima nacionalnega statusa in so zato naše vloge morda malo prezrte," je poudarila prva dobitnica julije. Foto: Mediaspeed / PG Kranj V Kranju so nagrado ustanovili (tudi) zato, ker na nacionalni ravni vsa gledališča po njihovem prepričanju niso deležna enako velike pozornosti. Foto: Mediaspeed / PG Kranj Helverjeva noč nam predstavi nacistično miselnost kot virus, ki se zažre v vse pore življenja in indoktrinira ljudi. To je drama o nenavadnem paru, umsko zaostalem mladeniču Helverju in njegovi resignirani rejnici Karli, ki živita v majhnem prostoru, v mraku, revščini, osamljenosti, obkrožena s fanatičnim nacizmom, ki z ulic vdira tudi v njun dom. Foto: Prešernovo gledališče Kranj Sorodne novice Dve slovenski predstavi ovenčani na festivalu v Umagu Nocoj premiera Helverjeve noči o obupu ob grožnji nacizma Dodaj v

Darja Reichman je prva dobitnica julije, nove igralske nagrade

Nagrada za najboljšo igralsko stvaritev v Prešernovem gledališču

4. december 2017 ob 16:55

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Prešernovo gledališče Kranj je svojo novo nagrado za izjemno igralsko stvaritev v pretekli sezoni poimenoval po muzi svojega "botra" - julija. Prvo julijo je na nedeljski podelitvi prejela Darja Reichman.

Nagrado julija so gledalci in strokovna žirija dodelili Reichmanovi za stvaritev Karle v predstavi Helverjeva noč.

Reichmanova je v Helverjevi noči pretresljivo očarala z izjemno skalo čustvovanj, izredno kulturo telesa in jezika, presenetljivo igralsko uglašenostjo s soigralcem in ustvarila večplasten, pretanjen in nadvse prepričljiv lik ženske, ki se ji življenje izteče v strašljivi in neusmiljeni zvočni kulisi prihajajočega fašizma, so danes sporočili iz Prešernovega gledališča.

Kranjsko gledališče je tokrat skupaj z Gorenjskim glasom prvič podelilo nagrado za najboljšo igralsko stvaritev domačega ansambla v pretekli sezoni. Dobitnika nagrade, ki je ime dobila po Prešernovo muzi, so izbrali gledalci, ki so skozi celotno preteklo gledališko sezono oddajali svoje glasove.

Poleg obiskovalcev gledališča so pri izboru dejavno sodelovali tudi bralci Kranjčanke. Svoj glas za igralsko stvaritev, ki jih je najbolj prevzela, so po vsaki predstavi v pretekli sezoni lahko oddali v glasovalne skrinjice v gledališkem preddverju ali pa poslali po pošti. Na podlagi vseh glasovnic je o prejemniku nagrade nato odločila tričlanska strokovna komisija v sestavi Alenka Bole Vrabec, Mare Žvan in Igor Kavčič.

Kot je v obrazložitvi nagrade povedala predsednica žirije Alenka Bole Vrabec, je Karla v izvedbi Reichmanove vloga, ki ostaja v gledalčevem spominu. To je razvidno že iz števila oddanih glasovnic, kar dokazuje, da občinstvo Prešernovega gledališča sprejema in ceni družbenokritičen ter oster pogled na svet, v katerem živimo in v katerem človečnost izginja.

Dobrih dvajset let na kranjskem odru

Reichmanova, ki se je rodila leta 1965 v Ljubljani, je od leta 1995 dalje stalna članica Prešernovega gledališča Kranj. V gledaliških hišah - SNG Drama v Ljubljani, SLG Celje, Mestnem gledališču ljubljanskem in zadnja leta v Prešernovem gledališču v Kranju - je ustvarila že več kot 90 igralskih kreacij.

Kot je pojasnila Reichmanova, ki je prejela že vrsto nagrad za svoje igralsko delo, je bila Helverjeva noč zagotovo ena izmed predstav, ki jo je do zdaj osebno najbolj zaznamovala. Vesela je, da se je Prešernovo gledališče odločilo za podeljevanje nagrad za igralske dosežke.

"To se mi zdi lepa gesta in način, s katerim lahko opozoriš na določene igralske kreacije, sploh ker naše gledališče nima nacionalnega statusa in so zato naše vloge morda malo prezrte," je poudarila. "Dejstvo je, da se na vsa gledališča v državi ne gleda enakovredno, čeprav v resnici vsi delamo enako," je opozorila.

