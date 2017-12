Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Med najbolj znanimi naslovi Darrena Aronofskyja najdemo Pi, Rekviem za sanje, Črni labod in Rokoborec, tem pa se je letos pridružila še Mati!. Foto: EPA Will Smith je ob svoji igralski karieri posnel tudi več albumov, med drugim šest z Jazzyjem Jeffom. V raperskem dvojcu je sodeloval z vzdevkom Fresh Prince. Pod tem imenom je nastopil tudi v nanizanki 90. let Princ z Bel Aira. Foto: EPA Sorodne novice Banderas bo upodobil svojega someščana Picassa v novi sezoni serije Genij Mati!, tuljenje Aronofskega v luno Dodaj v

Darren Aronofsky z Willom Smithom na spoznavanju "tiste čudne krogle"

Desetdelna serija, naslovljena Tista čudna krogla

8. december 2017 ob 13:40

Washington - MMC RTV SLO, STA

"Navdušen sem, da bo vodnik [Will] Smith. S svojo karizmo, inteligenco in človečnostjo bo veliko prispeval k projektu in pozdravil gledalce v edinstveni zgodbi o osupljivih čudežih, ki omogočajo življenje na Zemlji."

Te besede navdušenja je priznani filmski ustvarjalec Darren Aronofsky sporočil ob novici, da bo Will Smith - eden njegovih najljubših igralcev - vodnik v njegovi desetdelni seriji Tista čudna krogla.

45 držav, šest celin in zunanje vesolje

Producenti The Nutopia in Protozoa Pictures na novo opredeljujejo naravoslovni in znanstveni žanr z epskim potovanjem, posnetim v 45 državah na šestih celinah in v zunanjem vesolju, so sporočili z National Geographica. Premierno bo serija, katere producentka je Jane Root, predvajana marca 2018 v 172 državah in 43 jezikih.

Naš nenavadno umeščen planet

Ameriški igralec je sodelovanje uradno oznanil s kratkim videom na svojem profilu na Facebooku. Smith, med drugim znan po seriji filmov Možje v črnem, bo gledalce torej spremljal na tem velikem potovanju po svetu in vesolju.

Tista čudna krogla je namreč izjemna zgodba o Zemlji, našem nenavadno umeščenem planetu, polnem notranjih povezav, o tem, zakaj je tako posebna, edinstvena po izobilju življenja v večinoma neznani, vendar neusmiljeni vesoljski areni.

V družbi elitnih astronavtov

V seriji bodo sodelovali elitni astronavti, kot so Chris Hadfield, Jeff Hoffman, Mae Jemison, Jerry Linenger in Nicole Stott, ki poznajo širšo sliko Zemlje. Gledalci bodo spoznali njihove edinstvene perspektive in osebne spomine na planet, kot so ga videli iz vesolja, so zapisali pri National Geographicu.

P. G.