David Cronenberg

(1943)

6. september 2018 ob 18:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

To bitje, ta zlati lev s čudovitimi krili, je tudi pošast ... Srborit in močan, a kljub temu lahko leti, na krilih se vzpne do najbolj odmaknjenih kotičkov sveta. V mojih očeh predstavlja pošast umetnosti in resnice, ki jo zdaj potrebujemo bolj kot kadar koli prej. Naj živi pošast umetnosti in naj pokonča vse svoje številne sovražnike!

Kanadski režiser David Cronenberg je na beneškem filmskem festivalu iz rok kolega Guillerma del Tora prejel zlatega leva za življenjsko delo. V svojem zahvalnem govoru je sebe in del Tora opisal kot "ljubitelja pošasti v umetnosti".

