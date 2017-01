Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Razstava bo postavljena tako, da se bodo obiskovalci lahko seznanili s Hockneyjevim ustvarjalnim svetom. Kronološko jih bo popeljala skozi umetnikovo kariero, od njegovega prvega javnega nastopa v letu 1961, ko je bil še študent, prek njegovih kultnih del iz 60. in 70. let do zadnjih uspehov na Kraljevi akademiji in drugod. Foto: Reuters A Bigger Splash, film Jacka Hazana iz leta 1975, ki tematizira Hockneyjev razhod s Petrom Schlesingerjem, je dobil ime po slavni sliki. Foto: AP Hockney, ki postopoma izgublja sluh že štiri desetletja (a hkrati pravi, da tako ali tako "večina ljudi govori veliko sranja"), stalno živi v Los Angelesu, a ohranja britanske navade: ob skodelici čaja si privošči cigareto, je "fish and chips", in čeprav hodi spat ob devetih, pravi, da je še vedno upornik po duši. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

David Hockney ob 80-letnici dobi rekordno retrospektivo

Britanci praznujejo 80 let velikega umetnika

23. januar 2017 ob 09:16

London - MMC RTV SLO

Britanci se bodo svojemu največjemu živečemu umetniku poklonili v slogu. Februarja se odpira "najobsežnejša retrospektiva del Davida Hockneyja v svetovnem merilu", ki bo obenem tudi ena največjih razstav v zgodovini londonske galerije Tate.

Razstava, ki 9. februarja odpira vrata v galeriji Tate, bo poklon 60 letom delovanja eklektičnega ustvarjalca ob njegovi 80-letnici. Na ogled bodo njegove risbe, slike, grafike, fotografije in videi, ki prihajajo iz javnih in zasebnih zbirk iz celega sveta.

Pregledna razstava, ki jo bodo odprli v februarju naslednjega leta, bo ponudila "še nikoli viden" vpogled v umetnikov opus, pa naj gre za slike, risbe, sitotisk, fotografijo ali video; na ogled bodo vsa njegova najbolj ikonična in prepoznavna dela. Postavitev bo zasnovana kronološko: sprehodili se bomo skozi šest desetletij Hockneyjevega dela, od preboja v javno sfero leta 1961 pa vse do nedavne razstave v Kraljevi Akademiji.

Od kultnih bazenov do "slik na iPadu"

Vključevala bo portrete njegove družine, prijateljev in umetnika samega ter tudi kultne podobe bazenov v Los Angelesu. Te bodo v dialogu z novejšimi deli, kot so njegove znamenite krajine iz Yorkshira, dela, ki jih je ustvaril po vrnitvi iz Kalifornije leta 2013, in eksperimentalne risbe za iPad. Nekatera novejša dela bodo razstavljena prvič.

Mejnik postmodernizma

"Razstava bo Hockneya pokazala kot inteligentnega, globokega preizpraševalca esence umetnosti," so zapisali v galeriji Tate. "Zadnjih šest desetletij je preizpraševal naravo slikarstva in nastajanja umetnin ter se upiral konvencijam. Njegova umetnost je eden izmed velikih mejnikov postmodernizma, ki se naslanja na parodijo in samorefleksijo ter se poigrava z reprezentacijo in izumetničenostjo."

Slike izpred desetletij so danes kot stari prijatelji

Hockneyju je po lastnih besedah spominski sprehod skozi etape njegovega ustvarjanja dobro del. "V užitek mi je bilo znova obiskati dela, ki sem jih ustvaril pred več desetletji, vključno z nekaterimi najzgodnejšimi slikami. Nekatere med njimi imam zdaj za stare prijatelje. S to razstavo se bomo ozrli nazaj na vse življenje in upam, da bo ljudem v veselje videti, tako kot je bilo meni, kje v preteklosti so korenine mojega novejšega dela."

Galerija Tate ima v lasti tudi obe najslavnejši Hockneyjevi deli, A Bigger Splash in Mr. and Mrs. Clark and Percy, ki sta tudi med najbolj priljubljenimi eksponati v galeriji.

Največji britanski popartist

Hockneyjevo delo sicer označujejo za angleški pop art. V svojih zgodnjih grafičnih serijah je uporabil več različnih slogov in vsebin, s čimer je želel kulturne dosežke stare Evrope povezati z lastnimi izkušnjami življenja v ZDA.

Umetnik se je rodil 9. julija leta 1937 v Bradfordu v Yorkshirju. V svoji karieri je razstavljal na 4. in 6. Documenti v Kasslu, v newyorškem Metropolitanskem muzeju, v hamburški Kunsthalle in na londonski Kraljevi akademiji. Njegova dela zaznamujeta igriva ironija in uporaba metaforičnega formalnega jezika, s katerim kompozicijo razbija na več različnih ravni.

A. J.