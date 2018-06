David Lynch o "morda enem največjih predsednikov v zgodovini", Trumpu

Enigmatični režiser zelo redko daje intervjuje

24. junij 2018 ob 11:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

David Lynch samega sebe sicer opredeljuje kot "ne zelo politično osebo", a ima kljub temu precej kontroverzna stališča. Enigmatični filmar, ki je predlani sicer podprl predsedniško kampanjo Bernieja Sandersa, zdaj trdi, da bi se Donald Trump "lahko zapisal v zgodovino kot eden največjih predsednikov".

Lynchu, ki je tudi močan podpornik libertarne politike, je v nedavnem intervjuju za The Guardian pohvalil predvsem "svobodo, da počneš, kar hočeš" v politični areni. Čeprav ima še vedno dvome o Donaldu Trump, se mu zdi, da ima ameriški predsednik še potencial. "Lahko, da se bo v zgodovino zapisal kot eden največjih predsednikov, ker je podrl ustaljeni red. Temu tipu se ne more nihče zoperstaviti na inteligenten način." Trump morda "pri svojem delu ravno ne blesti", priznava Lynch, je pa zato ponudil zgled in model za bodoče outsiderje in njihov politični vzpon. "Naši tako imenovani vodje ne morejo popeljati države naprej, ne morejo opraviti ničesar. Kot otroci so. To nam je pokazal Trump."

Žene in otroci so predvsem "motnje"

V dolgem intervjuju Lynch razmišlja tudi o iskanju ravnotežja med zasebnim življenjem in delom – pri njem se je tehtnica vedno nagibala v korist slednjega, pravi. "Moraš biti sebičen. Kar je grozno. Nikoli se nisem zares hotel poročiti, nikoli si nisem zares želel otrok. Eno vodi k drugemu, in zdaj smo tu."

Lynch je trenutno seveda poročen – in to četrtič. Prvič je pred matičarja stopil s Peggy Lentz (1967–1974), nato z Mary Fisk (1977– 1978) in še z Mary Sweeney (2006–2007), od leta 2009 je poročen z Emily Stofle. V različnih zakonih so se rodili tudi štirje otroci. "Naredil sem, kar sem moral narediti. Lahko bi dosegel še več. Ampak vedno je bilo toliko motenj."

Medijsko veliko bolj odmevna je bila njegova zveza z Isabello Rossellini, muzo iz filmov Modri žamet in Divji v srcu. Med snemanjem Divjih v srcu je igralka opazila, da se je že zaljubil v Mary Sweeney. "V Davidu je neverjetna milina, ampak iz svojega življenja me je odrezal v celoti. Sploh nisem dojela, kaj se dogaja." (Zaradi njune zveze se je končal Lynchev zakon s Fiskovo, ki je o tistem obdobju izjavila, da je imela "zares zlomljeno srce in da je hodila okrog, kot da ji kri kaplja iz vsake pore".) Rossellinijeva pove tudi, da se je režiser smejal med snemanjem slavnega prizora posilstva v Modrem žametu, čeprav ona "še danes ne ve, zakaj".

Lynch se v intervjuju dotakne tudi številnih drugih tem – med drugim pripomni, da ni bil nikoli velik ljubitelj filmov in da v zadnjem letu ni videl skoraj nobenega, da verjame v reinkarnacijo in še vedno vztraja pri tem, da ne bo nikoli razlagal pomena svojih del. "Ko dokončaš projekt, ljudje hočejo, da o njem govoriš, in to je skoraj zločin. Film ali slika – vsaka stvaritev ima svoj jezik in ni prav, da bi skušali isto stvar povedati z besedami. Ustvarjena je bila v jeziku filma in ne da se je prevesti v angleščino. Nekaj se bo izgubilo v prevodu."

A. J.